Справу Коломойського не можуть почати по суті вже майже рік: що на цей раз

Розгляд справи бізнесмена Ігоря Коломойського у Верховному Суді знову не відбувся. Підсудного, який перебуває під вартою з вересня 2023 року, черговий раз не змогли доставити на судове засідання. Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Засідання по справі Коломойського

За словами захисту, минулого тижня слухання було зірване через повідомлення про нібито замінування суду. Водночас, як стверджує адвокат, охорона та працівники суду не мали жодної інформації про загрозу — повідомлення надійшло телефоном, після чого конвой з підсудним просто розвернули.

Сьогоднішнє засідання також не відбулося. Причиною, за інформацією сторони захисту, стала технічна несправність автомобіля спецслужб, яким мали доправити Коломойського до суду.

Адвокат наголошує на системному затягуванні судового процесу. За його словами, розгляд справи по суті не може розпочатися ще з квітня 2025 року. Серед причин зриву засідань він називає відпустки суддів, лікарняні та інші обставини, через які слухання щоразу переносять.

При цьому, як зазначає Лисак, щодо Коломойського застосовуються безпрецедентні заходи безпеки. Підсудного супроводжують п’ятеро конвоїрів, а під час перерв його одразу ізолюють у конвойній кімнаті, що, за словами захисту, суттєво обмежує спілкування як з адвокатами, так і з представниками медіа.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р озгляд справи щодо Ігоря Коломойського знову було відкладено через подання клопотання про колегіальний розгляд. Про це повідомив адвокат Олег Пушкар, коментуючи ситуацію навколо чергового зірваного засідання.

За його словами, у разі задоволення такого клопотання справа передається на новий автоматичний розподіл. Після цього формується інша колегія суддів, яка вже призначатиме нову дату підготовчого засідання. Це означає чергову паузу у розгляді справи.

