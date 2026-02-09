logo

Дело Коломойского не могут начать по сути уже почти год: что в этот раз
Дело Коломойского не могут начать по сути уже почти год: что в этот раз

Заседание по делу Игоря Коломойского снова не состоялось — подсудимого не смогли доставить в Верховный суд

9 февраля 2026
Рассмотрение дела бизнесмена Игоря Коломойского в Верховном Суде снова не состоялось. Подсудимый, находящийся под стражей с сентября 2023 года, в очередной раз не смог доставить на судебное заседание. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак .

Дело Коломойского не могут начать по сути уже почти год: что в этот раз

Заседание по делу Коломойского

По словам защиты, на прошлой неделе слушание было сорвано из-за сообщения о якобы заминировании суда. В то же время, как утверждает адвокат, охрана и работники суда не располагали никакой информацией об угрозе — сообщение поступило по телефону, после чего конвой с подсудимым просто развернули.

Сегодняшнее заседание тоже не состоялось. Причиной, по информации стороны защиты, стала техническая неисправность автомобиля спецслужб, которым должны были доставить Коломойского в суд.

Адвокат отмечает системную затяжку судебного процесса. По его словам, рассмотрение дела, по сути, не может начаться еще с апреля 2025 года. Среди причин срыва заседаний он называет отпуска судей, больничные и другие обстоятельства, по которым слушания каждый раз переносят.

При этом, как отмечает Лисак, в отношении Коломойского применяются беспрецедентные меры безопасности. Подсудимого сопровождают пятеро конвоиров, а во время перерывов его сразу изолируют в конвойной комнате, что, по словам защиты, существенно ограничивает общение как с адвокатами, так и с представителями медиа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что рассмотрение дела в отношении Игоря Коломойского снова было отложено из-за представления ходатайства о коллегиальном рассмотрении. Об этом сообщил адвокат Олег Пушкарь, комментируя ситуацию вокруг очередного сорванного заседания.
По его словам, в случае удовлетворения такого ходатайства дело передается на новое автоматическое распределение. После этого формируется другая коллегия судей, которая будет назначать новую дату подготовительного заседания. Это означает очередную паузу по рассмотрению дела.



Источник: https://t.me/novynylive/186145
