Дело Коломойского не могут начать по сути уже почти год: что в этот раз

Рассмотрение дела бизнесмена Игоря Коломойского в Верховном Суде снова не состоялось. Подсудимый, находящийся под стражей с сентября 2023 года, в очередной раз не смог доставить на судебное заседание. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак .

Заседание по делу Коломойского

По словам защиты, на прошлой неделе слушание было сорвано из-за сообщения о якобы заминировании суда. В то же время, как утверждает адвокат, охрана и работники суда не располагали никакой информацией об угрозе — сообщение поступило по телефону, после чего конвой с подсудимым просто развернули.

Сегодняшнее заседание тоже не состоялось. Причиной, по информации стороны защиты, стала техническая неисправность автомобиля спецслужб, которым должны были доставить Коломойского в суд.

Адвокат отмечает системную затяжку судебного процесса. По его словам, рассмотрение дела, по сути, не может начаться еще с апреля 2025 года. Среди причин срыва заседаний он называет отпуска судей, больничные и другие обстоятельства, по которым слушания каждый раз переносят.

При этом, как отмечает Лисак, в отношении Коломойского применяются беспрецедентные меры безопасности. Подсудимого сопровождают пятеро конвоиров, а во время перерывов его сразу изолируют в конвойной комнате, что, по словам защиты, существенно ограничивает общение как с адвокатами, так и с представителями медиа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что рассмотрение дела в отношении Игоря Коломойского снова было отложено из-за представления ходатайства о коллегиальном рассмотрении. Об этом сообщил адвокат Олег Пушкарь, комментируя ситуацию вокруг очередного сорванного заседания.

По его словам, в случае удовлетворения такого ходатайства дело передается на новое автоматическое распределение. После этого формируется другая коллегия судей, которая будет назначать новую дату подготовительного заседания. Это означает очередную паузу по рассмотрению дела.

