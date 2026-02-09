Дело Коломойского не могут начать по сути уже почти год: что в этот раз

Рубрики
Рассмотрение дела бизнесмена Игоря Коломойского в Верховном Суде снова не состоялось. Подсудимый, находящийся под стражей с сентября 2023 года, в очередной раз не смог доставить на судебное заседание. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак .
Заседание по делу Коломойского
По словам защиты, на прошлой неделе слушание было сорвано из-за сообщения о якобы заминировании суда. В то же время, как утверждает адвокат, охрана и работники суда не располагали никакой информацией об угрозе — сообщение поступило по телефону, после чего конвой с подсудимым просто развернули.
Сегодняшнее заседание тоже не состоялось. Причиной, по информации стороны защиты, стала техническая неисправность автомобиля спецслужб, которым должны были доставить Коломойского в суд.
Адвокат отмечает системную затяжку судебного процесса. По его словам, рассмотрение дела, по сути, не может начаться еще с апреля 2025 года. Среди причин срыва заседаний он называет отпуска судей, больничные и другие обстоятельства, по которым слушания каждый раз переносят.
При этом, как отмечает Лисак, в отношении Коломойского применяются беспрецедентные меры безопасности. Подсудимого сопровождают пятеро конвоиров, а во время перерывов его сразу изолируют в конвойной комнате, что, по словам защиты, существенно ограничивает общение как с адвокатами, так и с представителями медиа.