В яких умовах перебуває Коломойський та яка чергова причина перенесення засідання

Розгляд справи щодо Ігоря Коломойського знову було відкладено через подання клопотання про колегіальний розгляд. Про це повідомив адвокат Олег Пушкар, коментуючи ситуацію навколо чергового зірваного засідання.

Ігор Коломойський

За його словами, у разі задоволення такого клопотання справа передається на новий автоматичний розподіл. Після цього формується інша колегія суддів, яка вже призначатиме нову дату підготовчого засідання. Це означає чергову паузу у розгляді справи.

Пушкар також зазначив, що підготовчий етап може тривати тривалий час. Причиною є значний обсяг матеріалів — лише текст підозри перевищує 700 сторінок, що ускладнює та затягує процес.

Окремо адвокат звернув увагу на умови утримання Коломойського в ізоляторі СБУ. За його словами, підзахисний перебуває в камері з температурою близько +12 градусів, яка має тенденцію до подальшого зниження через вимкнене опалення.

