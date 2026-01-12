logo_ukra

Нова тактика: росіяни йдуть пішки
Нова тактика: росіяни йдуть пішки

На Покровському напрямку російські війська змінюють тактику, відмовляючись від активного застосування бронетехніки на користь піхотних атак

12 січня 2026, 16:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські військові фіксують зміну тактики російських підрозділів на Покровському напрямку. За даними 117 окрема механізована бригада, противник поступово зменшує використання бронетехніки та все частіше переходить до штурмів малими піхотними групами.

Нова тактика: росіяни йдуть пішки

Зміна тактики бою на Покровському напрямку

Російські підрозділи намагаються діяти групами чисельністю до п’яти осіб. Основний акцент робиться на приховане просування до українських позицій із використанням погодних умов. Для цього противник чекає туманів, снігопадів та сильного вітру, які ускладнюють спостереження та роботу засобів ураження.

Крім того, штурмові групи активно застосовують спеціальне екіпірування, зокрема маскувальні плащі, щоб зменшити помітність під час наближення до лінії оборони. Така тактика дозволяє росіянам уникати втрат бронетехніки, однак суттєво підвищує втрати особового складу.

Українські захисники зазначають, що подібні дії свідчать про проблеми противника з технікою на цьому відтинку фронту та зміну пріоритетів у спробах прориву оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає призначення Кирило Буданов на посаду очільника Офісу президента важливим стратегічним кроком. На його думку, ключовим фактором цього рішення стала здатність Буданова до глибокого і багаторівневого планування.
Кулеба наголошує, що інтелектуальний рівень Буданова суттєво вирізняє його серед українських управлінців. Саме вміння мислити наперед, прораховуючи кілька сценаріїв розвитку подій, робить його однією з небагатьох фігур такого масштабу в українській політиці. За словами ексміністра, це кадрове рішення є чітким сигналом для внутрішніх еліт про повернення класичної політики, заснованої на домовленостях, а не на адміністративному тиску чи прямому наказі. Він підкреслює, що це перша серйозна політична домовленість між ключовими центрами влади з 2022 року.



Джерело: https://freeradio.com.ua/na-pokrovskomu-napriamku-rosiiany-vidmovliaiutsia-vid-bronetekhniky-i-atakuiut-pishky-117-bryhada/
