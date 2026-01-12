Украинские военные фиксируют изменение тактики российских подразделений в Покровском направлении. По данным 117 отдельной механизированной бригады , противник постепенно уменьшает использование бронетехники и все чаще переходит к штурмам малыми пехотными группами.

Изменение тактики боя на Покровском направлении

Российские подразделения пытаются действовать группами численностью до пяти человек. Основной акцент делается на скрытое продвижение к украинским позициям с использованием погодных условий. Для этого противник ждет туманов, снегопадов и сильного ветра, затрудняющих наблюдение и работу средств поражения.

Кроме того, штурмовые группы активно применяют специальную экипировку, в частности маскировочные плащи, чтобы уменьшить заметность при приближении к линии обороны. Такая тактика позволяет россиянам избегать потерь бронетехники, однако повышает потери личного состава.

Украинские защитники отмечают, что подобные действия свидетельствуют о проблемах противника с техникой на этом отрезке фронта и смене приоритетов в попытках прорыва обороны.

бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает назначение Кирилл Буданов на должность главы Офиса президента важным стратегическим шагом. По его мнению, ключевым фактором этого решения стала способность Буданова к глубокому и многоуровневому планированию. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

Кулеба отмечает, что интеллектуальный уровень Буданова существенно отличает его от украинских управленцев. Именно умение заранее думать, просчитывая несколько сценариев развития событий, делает его одной из немногих фигур такого масштаба в украинской политике. По словам эксминистра, это кадровое решение является четким сигналом для внутренних элит о возвращении классической политики, основанной на договоренностях, а не на административном давлении или прямом приказе. Он подчеркивает, что это первая серьезная политическая договоренность между ключевыми центрами власти с 2022 года.

