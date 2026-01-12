Новая тактика: россияне идут пешком

Рубрики
Украинские военные фиксируют изменение тактики российских подразделений в Покровском направлении. По данным 117 отдельной механизированной бригады , противник постепенно уменьшает использование бронетехники и все чаще переходит к штурмам малыми пехотными группами.
Изменение тактики боя на Покровском направлении
Российские подразделения пытаются действовать группами численностью до пяти человек. Основной акцент делается на скрытое продвижение к украинским позициям с использованием погодных условий. Для этого противник ждет туманов, снегопадов и сильного ветра, затрудняющих наблюдение и работу средств поражения.
Кроме того, штурмовые группы активно применяют специальную экипировку, в частности маскировочные плащи, чтобы уменьшить заметность при приближении к линии обороны. Такая тактика позволяет россиянам избегать потерь бронетехники, однако повышает потери личного состава.
Украинские защитники отмечают, что подобные действия свидетельствуют о проблемах противника с техникой на этом отрезке фронта и смене приоритетов в попытках прорыва обороны.