Новая тактика: россияне идут пешком

На Покровском направлении российские войска сменяют тактику, отказываясь от активного применения бронетехники в пользу пехотных атак

12 января 2026, 16:32
Ткачова Марія

Украинские военные фиксируют изменение тактики российских подразделений в Покровском направлении. По данным 117 отдельной механизированной бригады , противник постепенно уменьшает использование бронетехники и все чаще переходит к штурмам малыми пехотными группами.

Новая тактика: россияне идут пешком

Изменение тактики боя на Покровском направлении

Российские подразделения пытаются действовать группами численностью до пяти человек. Основной акцент делается на скрытое продвижение к украинским позициям с использованием погодных условий. Для этого противник ждет туманов, снегопадов и сильного ветра, затрудняющих наблюдение и работу средств поражения.

Кроме того, штурмовые группы активно применяют специальную экипировку, в частности маскировочные плащи, чтобы уменьшить заметность при приближении к линии обороны. Такая тактика позволяет россиянам избегать потерь бронетехники, однако повышает потери личного состава.

Украинские защитники отмечают, что подобные действия свидетельствуют о проблемах противника с техникой на этом отрезке фронта и смене приоритетов в попытках прорыва обороны.

