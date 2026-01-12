В каких условиях находится Коломойский и какая очередная причина перенесения заседания

Рассмотрение дела в отношении Игоря Коломойского снова было отложено из-за представления ходатайства о коллегиальном рассмотрении. Об этом сообщил адвокат Олег Пушкарь , комментируя ситуацию вокруг очередного сорванного заседания.

Игорь Коломойский

По его словам, в случае удовлетворения такого ходатайства дело передается на новое автоматическое распределение. После этого формируется другая коллегия судей, которая будет назначать новую дату подготовительного заседания. Это означает очередную паузу по рассмотрению дела.

Пушкарь также отметил, что подготовительный этап может длиться длительное время. Причиной является значительный объем материалов — только текст подозрения превышает 700 страниц, что затрудняет и затягивает процесс.

Отдельно адвокат обратил внимание на условия содержания Коломойского в изоляторе СБУ. По его словам, подзащитный находится в камере с температурой около 12 градусов, имеющей тенденцию к дальнейшему снижению из-за выключенного отопления.

