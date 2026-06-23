Справа про можливо нецільове використання 4,4 млн дол. грантів: ЗМІ про причетність ЦПК

Офіс генпрокурора відновив слідчі дії у кримінальному провадженні щодо можливо нецільового використання 4,4 млн доларів міжнародної технічної допомоги, виділеної США на реформу органів прокуратури України.

ЦПК. Фото з відкритих джерел

Видання “Українські новини” повідомляє, що значна частина коштів проєкту проходила через громадську організацію “Центр протидії корупції” (ЦПК), яка брала участь у реалізації окремих напрямів реформи.

Журналісти зазначають, що саме ЦПК перераховував кошти на рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОП) на підставі цивільно-правових угод за виконання різноманітних послуг (експертні дослідження, аналітика, розробка ІТ-рішень тощо).

У матеріалах справи окремо фігурує співзасновник ЦПК Віталій Шабунін, який на свій ФОП отримав понад 30 тисяч доларів США за нібито проведені дослідження, пише ЗМІ.

Активізація розслідування, за даними журналістів, відбулася після нещодавнього візиту Генерального прокурора України до Сполучених Штатів.

“Слідство зараз вивчає обставини перерахування коштів ЦПК на рахунки фізичних осіб-підприємців, залучених до виконання робіт та надання послуг у межах проєкту. Також правоохоронці перевірять звіти, акти виконаних робіт, інвойси та платіжні документи для встановлення законності використання міжнародної допомоги”, — пише ЗМІ.

Видання нагадало, що у 2014–2016 роках в Україні реалізовувався проєкт “Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”, загальна вартість якого становила 4,4 млн дол.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Шабунін очолив народний рейтинг ухилянтів за версією руху “Чесна мобілізація”.