Дело о возможно нецелевом использовании 4,4 млн долл. грантов: СМИ о причастности ЦПК

Офис генпрокурора возобновил следственные действия в уголовном производстве по возможно нецелевому использованию 4,4 млн долларов международной технической помощи, выделенной США на реформу органов прокуратуры Украины.

ЦПК. Фото из открытых источников

Издание "Українські новини" сообщает, что значительная часть средств проекта проходила через общественную организацию "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), которая участвовала в реализации отдельных направлений реформы.

Журналисты отмечают, что именно ЦПК перечислял средства на счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на основании гражданско-правовых соглашений по выполнению различных услуг (экспертные исследования, аналитика, разработка ИТ-решений и т.п.).

В материалах дела отдельно фигурирует соучредитель ЦПК Виталий Шабунин, который на свой ФЛП получил более 30 тысяч долларов США за якобы проведенные исследования, пишет СМИ.

Активизация расследования, по данным журналистов, последовала после недавнего визита Генерального прокурора Украины в Соединенные Штаты.

"Следствие сейчас изучает обстоятельства перечисления средств ГПК на счета физических лиц-предпринимателей, привлеченных к выполнению работ и предоставлению услуг в рамках проекта. Также правоохранители проверят отчеты, акты выполненных работ, инвойсы и платежные документы для установления законности использования международной помощи", — пишет СМИ.

Издание напомнило, что в 2014-2016 годах в Украине реализовывался проект "Поддержка реформы уголовной юстиции в Украине", общая стоимость которого составила 4,4 млн долл.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Шабунин возглавил народный рейтинг уклонистов по версии движения "Честная мобилизация".