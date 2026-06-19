ЗМІ: Народний рейтинг ухилянтів очолив голова ЦПК Шабунін за версією руху “Чесна мобілізація”

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Кречмаровская Наталия
Рух "Чесна мобілізація" оприлюднив Народний рейтинг осіб, які ухиляються від служби в армії за допомогою різних схем.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Рейтинг очолили голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, журналіст "Еспресо ТВ" Віталій Портников та блогер Данило Мокрик, пише видання “Українські новини”. Також до списку увійшли інші відомі українці — блогери, антикорупціонери та активісти.
Друге місце, за даними видання, посів блогер Віталій Портников, який працює політичним експертом на “Еспресо ТВ” і заброньований цим телеканалом як працівник критичної інфраструктури.
На третьому місці опинився блогер Данило Мокрик, який, як пише ЗМІ, наразі має відстрочку від мобілізації поки проходить переогляд, щоб зробити собі інвалідність, що не заважає посилати всіх інших на фронт.
Окрім того, до рейтингу ухилянтів увійшли голова Фундації DE JURE, активіст Михайло Жернаков, очільник ГО “100% життя” Дмитро Шерембей, блогер Ігор Мосійчук, журналісти Юрій Ніколов, Євгеній Шульгат та Георгій Шабаєв, а також чоловік судді Вищого антикорупційного суду Катерини Сікори — Олександр.
Видання нагадало, що Державне бюро розслідувань вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну. Він звинувачується у шахрайстві та ухиленні від мобілізації. Як зазначають в ДБР, замість військової служби активіст проводив час на власний розсуд у Києві, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Водночас він продовжував отримувати грошове забезпечення, таким чином заволодівши понад 224 тисяч гривень державних коштів. Згодом він списався з війська за станом здоров'я. Ветерани заявили, що списання з армії Шабуніна дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів.