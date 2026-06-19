ЗМІ: Народний рейтинг ухилянтів очолив голова ЦПК Шабунін за версією руху “Чесна мобілізація”

Рух "Чесна мобілізація" оприлюднив Народний рейтинг осіб, які ухиляються від служби в армії за допомогою різних схем.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Рейтинг очолили голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, журналіст "Еспресо ТВ" Віталій Портников та блогер Данило Мокрик, пише видання “Українські новини”. Також до списку увійшли інші відомі українці — блогери, антикорупціонери та активісти.

“Народний рейтинг ухилянтів очолив Віталій Шабунін. Він набрав 62% голосів. Не дивно, адже цей “воїн” роками рахувався військовим та навіть отримував “бойові”, хоча насправді майже весь час знаходився в Києві. А коли ДБР повідомило йому підозру у шахрайстві та ухиленні від мобілізації, Шабунін швиденько списався з армії через “поганий зір”. І це в той час, коли реальні військові з важкими пораненнями та хворобами довгий час не можуть демобілізуватися”, — цитує видання представників руху.

Друге місце, за даними видання, посів блогер Віталій Портников, який працює політичним експертом на “Еспресо ТВ” і заброньований цим телеканалом як працівник критичної інфраструктури.

“Друге місце заслужено посів Віталій Портников (48% голосів), який вважає, що “помирати на фронті мають прості люди, а не аристократи”. Він, звичайно ж, аристократ. Бо отримав бронювання від телеканалу “Еспресо ТВ”, де працює політичним експертом. При цьому він регулярно таврує ухилянтів та посилає всіх на фронт”, — заявили представники руху.

На третьому місці опинився блогер Данило Мокрик, який, як пише ЗМІ, наразі має відстрочку від мобілізації поки проходить переогляд, щоб зробити собі інвалідність, що не заважає посилати всіх інших на фронт.

“Третє місце отримав блогер Данило Мокрик (36% голосів), який на питання, чому не служить, показував довідку про інвалідність часів СРСР. Лише наприкінці 2025-го він подався до МСЕК, де йому відмовили в пенсії, але дали відстрочку та на період розгляду. За цей час він має пройти переогляд, щоб підтвердити або спростувати свою непридатність до служби. На своїх ефірах Мокрик жорстко критикує ухилянтів та захищає ТЦК. Коли в його будинковому чаті опублікували попередження, що на виході працює ТЦК, він пообіцяв набити автору пику. Казковий лицемір”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, до рейтингу ухилянтів увійшли голова Фундації DE JURE, активіст Михайло Жернаков, очільник ГО “100% життя” Дмитро Шерембей, блогер Ігор Мосійчук, журналісти Юрій Ніколов, Євгеній Шульгат та Георгій Шабаєв, а також чоловік судді Вищого антикорупційного суду Катерини Сікори — Олександр.

Видання нагадало, що Державне бюро розслідувань вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну. Він звинувачується у шахрайстві та ухиленні від мобілізації. Як зазначають в ДБР, замість військової служби активіст проводив час на власний розсуд у Києві, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Водночас він продовжував отримувати грошове забезпечення, таким чином заволодівши понад 224 тисяч гривень державних коштів. Згодом він списався з війська за станом здоров'я. Ветерани заявили, що списання з армії Шабуніна дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів.



