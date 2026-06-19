СМИ: Народный рейтинг уклонистов возглавил глава ЦПК Шабунин по версии движения "Честная мобилизация"

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Кречмаровская Наталия
Движение "Честная мобилизация" обнародовало Народный рейтинг лиц, уклоняющихся от службы в армии с помощью разных схем.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Рейтинг возглавили глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, журналист "Эспрессо ТВ" Виталий Портников и блогер Даниил Мокрик, пишет издание "Українські новини". Также в список вошли другие известные украинцы – блогеры, антикоррупционеры и активисты.
Второе место, по данным издания, занял блогер Виталий Портников, работающий политическим экспертом на "Эспрессо ТВ" и забронированный этим телеканалом как работник критической инфраструктуры.
На третьем месте оказался блогер Даниил Мокрик, который, как пишет СМИ, пока имеет отсрочку от мобилизации, пока проходит пересмотр, чтобы сделать себе инвалидность, что не мешает посылать всех остальных на фронт.
Кроме того, в рейтинг уклонистов вошли председатель Фонда DE JURE, активист Михаил Жернаков, глава ОО "100% жизни" Дмитрий Шерембей, блогер Игорь Мосийчук, журналисты Юрий Николов, Евгений Шульгат и Георгий Шабаев, а также муж судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Сикоры – Александр.
Издание напомнило, что Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысяч гривен государственных средств. Впоследствии он списался из войска по состоянию здоровья. Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклистов.