СМИ: Народный рейтинг уклонистов возглавил глава ЦПК Шабунин по версии движения "Честная мобилизация"

Движение "Честная мобилизация" обнародовало Народный рейтинг лиц, уклоняющихся от службы в армии с помощью разных схем.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Рейтинг возглавили глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, журналист "Эспрессо ТВ" Виталий Портников и блогер Даниил Мокрик, пишет издание "Українські новини". Также в список вошли другие известные украинцы – блогеры, антикоррупционеры и активисты.

"Народный рейтинг уклонистов возглавил Виталий Шабунин. Он набрал 62% голосов. Неудивительно, ведь этот "воин" годами считался военным и даже получал "боевые", хотя на самом деле почти все время находился в Киеве. А когда ГБР сообщило ему подозрение в мошенничестве и уклонении от мобилизации, Шабунин быстренько списался из армии из-за "плохого зрения". И это в то время, когда реальные военные с тяжелыми ранениями и болезнями долгое время не могут демобилизоваться”, — цитирует издание представителей движения.

Второе место, по данным издания, занял блогер Виталий Портников, работающий политическим экспертом на "Эспрессо ТВ" и забронированный этим телеканалом как работник критической инфраструктуры.

"Второе место заслуженно занял Виталий Портников (48% голосов), который считает, что "умирать на фронте должны простые люди, а не аристократы". Он, конечно же, аристократ. Потому что получил бронирование от телеканала "Эспрессо ТВ", где работает политическим экспертом. При этом он регулярно клеймит уклистов и посылает всех на фронт”, — заявили представители движения.

На третьем месте оказался блогер Даниил Мокрик, который, как пишет СМИ, пока имеет отсрочку от мобилизации, пока проходит пересмотр, чтобы сделать себе инвалидность, что не мешает посылать всех остальных на фронт.

"Третье место получил блогер Даниил Мокрик (36% голосов), который на вопрос, чему не служит, показывал справку об инвалидности времен СССР. Лишь в конце 2025-го он направился в МСЭК, где ему отказали в пенсии, но дали отсрочку и на период рассмотрения. За это время он должен пройти пересмотр, чтобы подтвердить или опровергнуть непригодность к службе. На своих эфирах Мокрик жестко критикует уклонистов и защищает ТЦК. Когда в его домовом чате опубликовали предупреждение, что на выходе работает ТЦК, он пообещал набить автору рожу. Сказочный лицемер”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в рейтинг уклонистов вошли председатель Фонда DE JURE, активист Михаил Жернаков, глава ОО "100% жизни" Дмитрий Шерембей, блогер Игорь Мосийчук, журналисты Юрий Николов, Евгений Шульгат и Георгий Шабаев, а также муж судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Сикоры – Александр.

Издание напомнило, что Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысяч гривен государственных средств. Впоследствии он списался из войска по состоянию здоровья. Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклистов.



