Колишній генеральний секретар Ради Європи та експрем’єр-міністр Норвегії Турб’єрн Ягланд потрапив до лікарні після спроби самогубства. Як повідомляє норвезьке видання iNyheter із посиланням на власні джерела, наразі "стан політика важкий".

Справа Епштейна: експрем’єр Норвегії Ягланд намагався вкоротити собі віку після відкриття кримінальної справи

Трагедія сталася на тлі гучного розслідування. 12 лютого Ягланд став обвинуваченим у справі про тяжку корупцію через його ймовірні близькі стосунки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Напередодні обшуків у помешканнях політика Рада Європи задовольнила запит норвезьких правоохоронців і "зняла з Ягланда імунітет".

Згідно з матеріалами слідства, політик та його родина роками користувалися привілеями від Епштейна:

У період з 2011 по 2018 рік вони "неодноразово користувалися приватними апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку", а також віллою у Палм-Біч.

Епштейн, імовірно, оплачував дорожні витрати для родичів політика.

Слідство стверджує, що "Ягланд звертався до Епштейна з проханням посприяти в отриманні банківського кредиту", хоча факт отримання грошей ще перевіряється.

Журналісти зазначають, що спочатку існувала домовленість із адвокатом Ягланда про нерозголошення інформації про шпиталізацію, проте ЗМІ вирішили оприлюднити новину через надзвичайну суспільну значущість постаті ексгенсека. Обшуки в одній із квартир Ягланда в Осло проходили у присутності представників медіа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт опинилася в центрі гучного скандалу після оприлюднення нових документів, що підтверджують її тривалі контакти із засудженим сексуальний злочинцем Джеффрі Епштейном. Майбутня королева виступила з офіційним зверненням, у якому визнала, що її зв’язки з американським фінансистом були тіснішими, ніж вважалося раніше.