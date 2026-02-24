Бывший генеральный секретарь Совета Европы и экс-премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланд попал в больницу после попытки самоубийства. Как сообщает норвежское издание iNyheter со ссылкой на собственные источники, сейчас "состояние политика тяжелое".

Дело Эпштейна: экс-премьер Норвегии Ягланд пытался покончить с собой после возбуждения уголовного дела

Трагедия произошла на фоне громкого расследования. 12 февраля Ягланд стал обвиняемым по делу о тяжелой коррупции из-за его возможных близких отношений с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Накануне обысков в квартирах политика Совет Европы удовлетворил запрос норвежских правоохранителей и "снял с Ягланда иммунитет".

Согласно материалам следствия, политик и его семья годами пользовались привилегиями от Эпштейна:

В период с 2011 по 2018 они "неоднократно пользовались частными апартаментами Эпштейна в Париже и Нью-Йорке", а также виллой в Палм-Бич.

Эпштейн, по всей вероятности, оплачивал дорожные расходы для родственников политика.

Следствие утверждает, что "Ягланд обращался к Эпштейну с просьбой оказать содействие в получении банковского кредита", хотя факт получения денег еще проверяется.

Журналисты отмечают, что сначала существовала договоренность с адвокатом Ягланда о неразглашении информации о госпитализации, однако СМИ решили обнародовать новость из-за чрезвычайной общественной значимости личности экс-генсека. Обыски в одной из квартир Ягланда в Осло проходили в присутствии представителей медиа.

