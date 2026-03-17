Сотні тисяч доларів за «спокій»: топпосадовців СБУ викрили на масштабному тиску на бізнес

Офіс Генерального прокурора викрив корупційну мережу, до якої входили заступник керівника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступник начальника УСБУ в Рівненській області, а також цивільний посередник. Усім фігурантам інкримінують отримання хабарів в особливо великих розмірах.

За даними слідства, правоохоронці налагодили систему здирництва з підприємців. Столичний посадовець СБУ використовував матеріали кримінального провадження як інструмент для тиску. Через цивільного спільника він вимагав гроші за "вирішення питань".

Зокрема, під час зустрічей на Рівненщині бізнесменам озвучили "тариф на спокійну роботу", який склав 600 тисяч доларів США. За ці кошти куратори схеми гарантували закриття справ, зміну правової кваліфікації та припинення перевірок.

Передача грошей відбувалася частинами:

6 березня у столиці було отримано перший "гарантійний" платіж у розмірі 50 тис. доларів.

16 березня під час передачі другого траншу в 250 тис. доларів у ресторані на Київщині учасників схеми затримали.

Паралельно було задокументовано діяльність заступника начальника Рівненського управління СБУ. За допомогою того самого посередника він отримав понад 22 тис. доларів від підприємця, обіцяючи не перешкоджати видобутку бурштину.

Загальна сума зафіксованих хабарів перевищила 322 тисячі доларів США. Як зазначили в Офісі Генпрокурора: ""Тариф" на безкарність у цій історії не спрацював. Усіх трьох учасників затримано, а грошові кошти вилучено".

Наразі триває слідство для встановлення всіх причетних. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оперативну підтримку у справі надавало Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.

