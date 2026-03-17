Мерський бізнес на патріотизмі – на чому заробляє львівський голова Андрій Садовий

У публікації, присвяченій сумнівним доходам мера Дніпра Бориса Філатова , "Коментарі" розбиралися, на чому в рамках можливих майбутніх виборів у 2026 році можуть "ловити" регіональні еліти країни. І дуже вразливим у цьому сенсі може стати львівський міський голова, який керує містом уже 20 років, Андрій Садовий.

Андрій Садовий. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Цьому можуть сприяти два чинники – скандальний шлейф із виразним запахом корупції, що тягнеться за мером Львова, та його зросла політична активність, з вибудовуванням образу Львова як форпосту українського патріотизму на чолі з мером. Таке припущення можна зробити з урахуванням його останнього інтерв'ю.

Шлях Садового з бізнесу у градоначальники

Андрій Садовий втілює у собі класичний для України образ людини, яка прийшла у владу з бізнесу через громадську діяльність. Уродженець Львова, у 1990-х Андрій Іванович зайнявся бізнесом, пізніше став головою правління ВАТ "Югозападелектромережбуд", з початку 2000-х зайнявся громадською діяльністю, став власником кількох регіональних ЗМІ, а потім депутатом Львівської міськради. Вже 2006-го Андрій Садовий зайняв крісло Львівського міського голови і не залишав його, незважаючи на всі управлінські та корупційні скандали.

Згідно з останньою декларацією про доходи за 2024 рік фактично всі активи сімейства Садових числяться на дружині мера Катерині Кіт-Садовій — дві земельні ділянки, житловий будинок на 660 квадратів ціною в 4,5 млн грн., квартира і два авто, серед яких MERSEDES-BENZ за 2,4 млн грн.

Однак головний актив сімейства – 14 компаній, записаних на дружину мера, від яких вона отримала близько 13,4 млн. грн. доходу, тоді як Андрій Садовий заробив як мер трохи менше ніж 870 тисяч гривень. Також Андрій Садовий тримає у банку 14 434 гривні, а дружина у банках та готівкою 70 тисяч доларів, 1145 євро та 1,4 млн грн.

Проте Національне агентство з питань запобігання корупції вочевидь не надто довіряє цим деклараціям, принаймні НАЗК офіційно оголошувало, що всього за 2 тижні складало на мера Львова 14 адмінпротоколів за конфлікт інтересів. Втім, на тлі претензій до нього з боку інших антикорупційних органів, це справжня дрібниця, до того ж дуже давня.

Львів – корупція на високому рівні

З початком російського вторгнення Львівщина стала найважливішим логістичним хабом як для людей, так і вантажів, що загалом позитивно зіграло для економіки регіону. Підсумок, за даними сервісу OpenDataBot, з 2021 по 2023 рік саме Львівська область стала лідером за кількістю осіб, внесених до Реєстру корупціонерів.

У вересні 2023 року стало відомо про "реанімацію" кримінальної справи 2015 року, присвячену створенню індустріального парку в селі Рясне-Руське нідерландською компанією СТР. Ще у 2019-му році Спеціалізована антикорупційна прокуратура знайшла у діях мера ознаки зловживання владою. Так, за версією слідства, отримані компанією 23,5 га не належали міській громаді Львова, а були частиною землі Рясно-Руської сільської ради та були продані на 90 млн. дешевше, ніж коштували за нормативною грошовою оцінкою (52 млн. грн.).

2019-го року Андрій Садовий відбувся легким переляком – його відпустили під заставу в 1 млн 56 тис. грн. Але восени 2023 року справу було закрито. Цього разу за мера взялося Державне бюро розслідувань, а за даними журналіста Володимира Горковенка, злощасну землю разом із правом реалізації проекту було продано інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали. У 2024 році на даній ділянці було завершено першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park зі складами площею 14 400 кв.м.

Ймовірно, закінчення цих робіт дещо позначилося на долі Андрія Садового – інформація про те, як триває розслідування цієї справи, відтоді відсутня.

Окрім осінніх проблем із ДБР, навесні-літом того ж 2023-го, проти Андрія Садового збунтувалися частина місцевих депутатів та громадських працівників, які закликали НАЗК розслідувати питання преміювання заступників мера. У листопаді 2025 року за фактом преміювання самого мера Андрія Садового відкрили кримінальне провадження.

Махінації на гуманітарці

У зв'язку зі своїм прикордонним становищем, у 2022 році Львів став потужним транспортним центром з отримання гуманітарної допомоги. Але остання нібито часто до адресатів не доходила. Як писали "Коментарі", за даними МВС, найбільше питань виникає під час розподілу гуманітарки у Києві та Львівській області. Зокрема, йшлося про ексзаступника мера Львова Андрія Садового, Геннадія Васьківа, який створив благодійний фонд All For Victory ("Все для перемоги"), і який пов'язують із багатомільйонними махінаціями.

Так, 7 березня 2022 року було створено Найбільшу благодійну організацію Естонії НКО Slava Ukraini ("Слава Україні"), особою якої стала Йоханна-Марія Лехтме — депутат парламенту Естонії. НКО "Слава Україні" за час своєї діяльності отримало від жителів Естонії пожертв на загальну суму понад 6,5 мільйонів євро. З них 1,5 млн. євро було перераховано фірмі IC Construction.

З початком повномасштабної війни в Україні розпочалася активна діяльність комерційної організації IC Construction. За даними YouControl, компанія IC Construction ("Айсі Констракшн") була зареєстрована у Львові восени 2021 року як комерційна організація з основним видом діяльності — "організація будівництва будівель". З початком війни фірма переорієнтувалася з будівництва благодійність, у своїй залишившись комерційної. Торік дохід від продажів компанії склав 41,7 млн. гривень, тобто близько 1 млн. євро, з яких чистий прибуток — 9,3 млн. гривень, або близько 250 000 євро.

2024-го року прокуратура Естонії звинуватила засновницю некомерційного об'єднання Slava Ukraini ("Слава Україні") Йоханну-Марію Лехтме у присвоєнні пожертв на гуманітарну допомогу українцям та зловживанні довірою. За даними слідства, вона уклала договір для перевезення допомоги з українським підприємством за завищеними розцінками, що спричинило організації понад 450 000 євро збитків. І можна лише уявити, скільки таких організацій було створено у Львові з можливою участю та зв'язками у міській адміністрації.

"Добровільна" данина у 5% – львівське ноу-хау

Будь-яка мерія – джерело для різних доходів корупційного характеру, але найпривабливішими завжди залишаються схеми видачі дозволів на будівництво. Як писали "Коментарі" , у Львові ці схеми практично "легалізували".

Так, у лютому 2021 року Львівська міськрада ухвалила ухвалу №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та затвердила відповідне Положення. Цим рішенням до повноважень виконкому віднесли надання (затвердження) містобудівних умов та обмежень на проектування об'єктів будівництва, реконструкцію, реставрацію об'єктів архітектури та містобудування, зокрема у межах історичного ареалу Львова.

Іншими словами, тепер люди, які призначалися виконкомом міськради, повинні були видавати містобудівні умови та обмеження на будівництво. Як стверджує журналіст Володимир Горковенко, цим було порушено закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Останній визначає, що виключно на сесіях відповідної міської ради шляхом голосування утворюються інші виконавчі органи рад і тому виконавчий комітет Львівської міської ради не може бути виконавчим органом з архітектури. Ухвалене ж рішення є зловживанням владою та перевищенням владних повноважень.

Але ціна такого зловживання чи перевищення проста і велика — отримання права забудови у Львові коштує 5 доларів з метра готівкою або 5 відсотків соціального навантаження, стверджує журналіст. За його словами, за цю схему відповідають дві людини:

– Олег Лаврик, як стверджує Володимир Горковенко, у львівській політичній тусовці його називають "гаманцем" Андрія Садового. Офіційно ж Лаврик є позаштатним радником мера Львова, який раніше був нардепом ВР 8 скликання від партії "Самопоміч" Андрія Садового;

— Любомир Зубач, до 2019 року – народний депутат України також від "Самопомочі", тепер заступник Андрія Садового з питань містобудування, депутат Львівської облради та голова фракції "Самопомочі" в обласній раді.

Саме вони виступають тими, хто вирішує – чи отримає забудовник містобудівні та інші умови в обмін на добровільні пожертвування.

20 мільйонів гривень на вітер – а могли бути мільярди

"Фішками" найсвіжішого інтерв'ю Андрія Садового виступають критика центральної влади та патріотизм, серед яких, наприклад, 1 млрд 115 млн грн, витрачені на потреби ЗСУ. При цьому мер нарікає, що центральна влада забрала 4,3 млрд грн., які можна було б використати на розвиток міста, його зміцнення та підтримку армії.

Водночас львівські журналісти виявили передачу 20 мільйонів гривень із міського бюджету на потреби ВМС України у 2023 році, до кінця незрозуміло на що. Як повідомляло одне львівське видання, із міського бюджету влітку 2023-го просили виділити 22,5 млн грн. на покупку навігаційного обладнання для єдиного в Україні вітрильного фрегату "Дружба". Побудований у 1987-му році, він у свій час використовувався для тренування курсантів флоту, але давно стоїть на причалі. Як з'ясували журналісти, сума у 22,5 млн грн. для флоту обґрунтовувалася цінами на обладнання, які були завищені, та влітку гроші залишились у міському бюджеті.

Проте 14 грудня буквально в аварійному порядку на сесії міськради мер Андрій Садовий проштовхнув рішення про виділення 20 млн грн. на потреби ВМС України за листом командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи. Місто так і не сказав, на що саме просили 20 млн грн., але журналісти з'ясували, що в листі від ВМС йшлося про фрегат, а таких суден в українському флоті було всього два – вітрильний "Дружба" і потоплений у перші дні війни "Петро Согайдачний". Тобто, найімовірніше гроші все ж таки пішли на купівлю обладнання для парусного фрегата, що під час війни складно назвати ефективним використанням бюджетних коштів.

Як неважко зауважити, у діяльності Андрія Садового можна знайти чимало підстав для початку розслідування можливої корупційної діяльності. Втім, мер Львова вміє і досить добре з ними справлятися, незважаючи на численні скандали та звинувачення від антикорупційних органів. Проте львівський градоначальник перебуває у справжній "зоні ризику", порівнянної хіба що з позицією мера Києва Віталія Кличка, який стверджує, що проти співробітників столичної мерії відкрито 1500 кримінальних справ.