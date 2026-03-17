Мэрский бизнес на патриотизме – на чем зарабатывает львовский голова Андрей Садовой

В публикации, посвященной сомнительным доходам мэра Днепра Бориса Филатова, "Комментарии" разбирались, на чем в рамках возможных будущих выборов в 2026-м году могут "ловить" региональные элиты страны. И очень уязвимым в этом смысле может стать львовский городской голова, управляющий городом уже 20 лет, Андрей Садовой.

Андрей Садовой. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Этому могут способствовать два фактора – скандальный шлейф с отчетливым запахом коррупции, тянущийся за мэром Львова, и его возросшая политическая активность, с выстраиванием образа Львова как форпоста украинского патриотизма во главе с мэром. Такое предположение можно сделать на основе его последнего интервью.

Путь Садового из бизнеса в градоначальники

Андрей Садовой воплощает в себе классический для Украины образ человека, пришедшего во власть из бизнеса через общественную деятельность. Уроженец Львова, в 1990-х Андрей Иванович занялся бизнесом, позднее стал председателем правления ОАО "Югозападэлектросетьстрой", с начала 2000-х занялся общественной деятельностью, стал владельцем нескольких региональных СМИ, а затем депутатом Львовского горсовета. Уже в 2006-м Андрей Садовой занял кресло Львовского городского головы и не покидал его, несмотря на все управленческие и коррупционные скандалы.

Согласно последней декларации о доходах за 2024-й год фактически все активы семейства Садовых числятся на супруге мэра Екатерине Кит-Садовой – два земельных участка, жилой дом на 660 квадратов ценой в 4,5 млн грн., квартира и два авто, в числе которых MERSEDES-BENZ за 2,4 млн грн.

Однако главный актив семейства – 14 компаний, записанных на жену мэра, от которых она получила около 13,4 млн грн. дохода, тогда как Андрей Садовой заработал как мэр чуть менее 870 тысяч гривен. Также Андрей Садовой держит в банке 14 434 гривны, а супруга в банках и наличными 70 тысяч долларов, 1145 евро и 1,4 млн грн.

Тем не менее Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции очевидно не слишком доверяет данным декларациям, во всяком случае НАПК официально объявляло, что всего за 2 недели составило на мэра Львова 14 админпротоколов за конфликт интересов. Впрочем, на фоне претензий к нему со стороны других антикоррупционных органов, это сущая мелочь, к тому же весьма давняя.

Львов – коррупция на высоком уровне

С началом российского вторжения Львовщина стала важнейшим логистическим хабом как для людей, так и для грузов, что в целом позитивно сыграло для экономики региона. Итог, по данным сервиса OpenDataBot, с 2021 по 2023-й год именно Львовская область стала лидером по количеству лиц, внесенных в Реестр коррупционеров.

В сентябре 2023 года стало известно о "реанимации" уголовного дела 2015 года, посвященного созданию индустриального парка в селе Рясное-Русское нидерландской компанией СТР. Еще в 2019-м году Специализированная антикоррупционная прокуратура нашла в действиях мэра признаки злоупотребление властью. Так, по версии следствия, полученные компанией 23,5 га не принадлежали городской громаде Львова, а были частью земли Рясно-Русского сельского совета и были проданы на 90 млн дешевле, чем стоили по нормативной денежной оценке (52 млн грн.).

В 2019-м году Андрей Садовой отделался легким испугом – его отпустили под залог в 1 млн 56 тыс. грн. Но осенью 2023 года дело было закрыто. В этот раз за мэра взялось Государственное бюро расследований, а по данным журналиста Владимира Горковенко, злополучная земля вместе с правом реализации проекта были проданы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы. В 2024-м году на данном участке была завершена первая очередь индустриального парка М10 Lviv Industrial Park со складами площадью 14 400 кв.м.

Вероятно, окончание этих работ несколько сказалось и на судьбе Андрея Садового – информация о том, как идет расследование этого дела, с тех пор отсутствует.

Кроме осенних проблем с ГБР, весной-летом того же 2023-го, против Андрея Садового взбунтовались часть местных депутатов и общественников, призвавших НАПК расследовать вопрос премирования заместителей мэра. В ноябре 2025 года по факту премирования самого мэра Андрея Садового даже открыли уголовное производство.

Махинации на гуманитарке

В связи со своим приграничным положением, в 2022-м году Львов стал мощным транспортным центром по получению гуманитарной помощи. Но последняя якобы очень часто до адресатов не доходила. Как писали "Комментарии", по данным МВД больше всего вопросов возникает при распределении гуманитарки в Киеве и Львовской области. В частности, речь шла об экс-заместителе мэра Львова Андрея Садового, Геннадии Васькиве, создавшем благотворительный фонд All For Victory ("Все для перемоги"), и который связывают с многомиллионными махинациями.

Так, 7 марта 2022 года была создана Крупнейшая благотворительная организация Эстонии НКО Slava Ukraini ("Слава Украине"), лицом которой стала Йоханна-Мария Лехтме — депутат парламента Эстонии. НКО "Слава Украине" за время своей деятельности получило от жителей Эстонии пожертвований на общую сумму более 6,5 миллионов евро. Из них 1,5 млн евро были перечислены фирме IC Construction.

С началом полномасштабной войны в Украине началась активная деятельность коммерческой организации IC Construction. По данным YouControl, компания IC Construction ("Айси Констракшн") была зарегистрирована во Львове осенью 2021 как коммерческая организация с основным видом деятельности – "организация строительства зданий". С началом войны фирма переориентировалась со строительства на благотворительность, при этом оставшись коммерческой. В прошлом году доход от продаж компании составил 41,7 млн гривен, то есть около 1 млн евро, из которых чистая прибыль — 9,3 млн гривен, или около 250 000 евро.

В 2024-м году прокуратура Эстонии обвинила основательницу некоммерческого объединения Slava Ukraini ("Слава Украине") Йоханну-Марию Лехтме в присвоении пожертвований на гуманитарную помощь украинцам и злоупотреблении доверием. По данным следствия, она заключила договор для перевозки помощи с украинским предприятием по завышенным расценкам, что причинило организации более 450 000 евро убытков. И можно только представить, сколько таких организаций были созданы во Львове с возможным участием и связями в городской администрации.

"Добровольная" дань в 5% — львовское ноу-хау

Любая мэрия – источник для различных доходов коррупционного характера, но наиболее привлекательными всегда остаются схемы по выдаче разрешений на строительство. Как писали "Комментарии", во Львове эти схемы практически "легализовали".

Так, в феврале 2021 года Львовский горсовет принял определение №1081 "О разграничении полномочий между исполнительными органами Львовского городского совета" и утвердил соответствующее Положение. Этим решением к полномочиям исполкома отнесли предоставление (утверждение) градостроительных условий и ограничений на проектирование объектов строительства, реконструкцию, реставрацию объектов архитектуры и градостроительства, в частности, в пределах исторического ареала Львова.

Иными словами, теперь назначаемые исполкомом горсовета люди должны были выдавать градостроительные условия и ограничения на строительство. Как утверждает журналист Владимир Горковенко, тем самым был нарушен закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". Последний определяет, что исключительно на сессиях соответствующего городского совета путем голосования образуются другие исполнительные органы советов и поэтому, исполнительный комитет Львовского городского совета никак не может быть исполнительным органом по архитектуре. Принятое же решение является злоупотреблением властью и превышением властных полномочий.

Но цена такого злоупотребления или превышения, проста и велика — получение права застройки во Львове стоит 5 долларов с метра наличными или 5 процентов социальной нагрузки, утверждает журналист. По его словам за эту схему отвечают два человека:

- Олег Лаврик, как утверждает Владимир Горковенко, во львовской политической тусовке его называют "кошельком" Андрея Садового. Официально же Лаврик является внештатным советником мэра Львова, ранее был нардепом ВР 8 созыва от партии "Самопомощь" Андрея Садового;

- Любомир Зубач, до 2019 года – народный депутат Украины также от "Самопомощи", теперь заместитель Андрея Садового по вопросам градостроительства, депутат Львовского облсовета, и глава фракции "Самопомощи" в областном совете.

Именно они выступают теми, кто решает – получит ли застройщик градостроительные и прочие условия в обмен на "добровольные пожертвования".

20 миллионов гривен на ветер – а могли быть миллиарды

"Фишками" самого свежего интервью Андрея Садового выступают критика центральной власти и патриотизм, в числе которого, например, 1 млрд 115 млн грн, потраченные на нужды ВСУ. При этом мэр сетует, что центральная власть забрала 4,3 млрд грн., которые можно было бы использовать на развитие города, его укрепление и поддержку армии.

В то же время львовские журналисты обнаружили передачу 20 миллионов гривен из городского бюджета на нужды ВМС Украины в 2023-м году, до конца непонятно на что. Как сообщало одно львовское издание, из городского бюджета летом 2023-го просили выделить 22,5 млн грн. на покупку навигационного оборудования для единственного в Украине парусного фрегата "Дружба". Построенное в 1987-м году, оно одно время использовался для тренировки курсантов флота, но давно стоит на причале. Как выяснили журналисты, сумма в 22,5 млн грн. для флота обосновывалась ценами на оборудование, которые были завышены, и летом деньги остались в городском бюджете.

Однако 14 декабря буквально в аварийном порядке на сессии горсовета мэр Андрей Садовой "протолкнул" решение о выделении 20 млн грн. на нужды ВМС Украины по письму командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы. Градоначальник так и не сказал, на что именно просили 20 млн грн., но журналисты выяснили, что в письме от ВМС речь шла о фрегате, а таких судов в украинском флоте было всего два – парусный "Дружба" и потопленный в первые дни войны "Петр Согайдачный". То есть, вероятнее всего деньги все же пошли на покупку оборудования для парусного фрегата, что во время войны сложно назвать эффективным использованием бюджетных средств.

Как несложно заметить, в деятельности Андрея Садового можно найти немало поводов для начала расследования возможной коррупционной деятельности. Впрочем, мэр Львова умеет и достаточно хорошо с ними справляться, несмотря на многочисленные скандалы и обвинения от антикоррупционных органов. Но тем не менее львовский градоначальник находится в настоящей "зоне риска", сравнимой разве что с позицией мэра Киева Виталия Кличко, утверждающего, что против сотрудников столичной мэрии отрыты 1500 уголовных дел.