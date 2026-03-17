Сотни тысяч долларов за «спокойствие»: топ-чиновников СБУ разоблачили на масштабном давлении на бизнес

Офис Генерального прокурора разоблачил коррупционную сеть, в которую входили заместитель руководителя ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданский посредник. Всем фигурантам инкриминируют получение взяток в особо крупных размерах.

СБУ. Фото из открытых источников

По данным следствия, правоохранители наладили систему вымогательства над предпринимателями. Столичный чиновник СБУ использовал материалы уголовного производства как инструмент для давления. Через гражданского союзника он требовал деньги за "решение вопросов".

В частности, во время встреч в Ровенской области бизнесменам озвучили "тариф на спокойную работу", который составил 600 тысяч долларов США. За эти средства кураторы схемы гарантировали закрытие дел, изменение правовой квалификации и прекращение проверок.

Передача денег происходила по частям:

6 марта в столице был получен первый "гарантийный" платеж в размере 50 тысяч долларов.

16 марта во время передачи второго транша в 250 тыс. долларов в ресторане Киевской области участников схемы задержали.

Параллельно была задокументирована деятельность заместителя начальника Ровенского управления СБУ. С помощью того же посредника он получил более 22 тыс. долларов от предпринимателя, обещая не препятствовать добыче янтаря.

Общая сумма зафиксированных взяток превысила 322 тысяч долларов США. Как отметили в Офисе Генпрокурора: "Тариф" на безнаказанность в этой истории не сработал. Все трое участников задержаны, а денежные средства изъяты".

В настоящее время продолжается следствие по установлению всех причастных. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Оперативную поддержку по делу оказывало Главное управление внутренней безопасности СБУ.

