Собачий сором для бренду: як кумедна пищалка змусила віскі Jack Daniel's програти суд

Епопея навколо гумової іграшки для собак у формі пляшки віскі отримала новий поворот. Дев'ятий окружний апеляційний суд США скасував рішення суду нижчої інстанції та знову дозволив компанії VIP Products продавати пародійний товар, скасувавши попередню перемогу знаменитого бренду Jack Daniel's.

Віскі Jack Daniel's. Фото: Pixabay / Adrián Winter

Суперечка між компанією та легендарним виробником алкоголю триває ще з 2014 року. Приводом стала м'яка іграшка для собак під назвою "Bad Spaniels". Вона майже один в один копіює впізнавану квадратну пляшку віскі. Проте замість класичного напису "Old No. 7" творці розмістили "The Old No. 2" (натяк на собачий туалет на килимі). А замість стандартного маркування міцності алкоголю "40% alc." з'явився комічний напис "43% Poo By Vol." ("43% фекалій").

Представники Jack Daniel's обурилися, заявивши про розмивання торговельної марки та шкоду для репутації напою. У січні 2025 року федеральний суддя в Аризоні став на бік виробника віскі та заборонив продаж іграшки.

Проте за результатами повторного розгляду справи апеляційний суд ухвалу скасував. Судді дійшли висновку, що гумористична іграшка є пародією, а бренд Jack Daniel's так і не надав достатніх юридичних доказів істотної шкоди репутації своєї торговельної марки.

Тепер кумедна пляшка знову повертається на полиці магазинів, хоча юридична боротьба довкола меж пародіювання брендів може тривати й далі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, як чоловік судився через невиконані обіцянки з телереклами про пиво, через те, що воно не "створило" дівчат у бікіні.



