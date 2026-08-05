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Собачий стыд для бренда: как забавная пищалка заставила виски Jack Daniel's проиграть суд

Судебная эпопея продолжается. Апелляционный суд США снял запрет на продажу забавной игрушки для собак, пародирующей известную бутылку виски

5 августа 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

Эпопея вокруг резиновой игрушки для собак в форме бутылки виски получила новый поворот. Девятый окружной апелляционный суд США отменил решение суда низшей инстанции и снова разрешил компании VIP Products продавать пародийный товар, отменив предыдущую победу знаменитого бренда Jack Daniel's.

Собачий стыд для бренда: как забавная пищалка заставила виски Jack Daniel's проиграть суд

Виски Jack Daniel's. Фото: Pixabay / Adrián Winter

Спор между компанией и легендарным производителем алкоголя продолжается еще с 2014 года. Поводом послужила мягкая игрушка для собак под названием "Bad Spaniels". Она почти один в один копирует узнаваемую квадратную бутылку виски. Однако вместо классической надписи "Old No. 7" создатели разместили "The Old No. 2" (намек на собачий туалет на ковре). А вместо стандартной маркировки крепости алкоголя "40% alc." появилась комическая надпись "43% Poo By Vol." ("43% фекалий").

Представители Jack Daniel's возмутились, заявив о размывании торговой марки и вреде для репутации напитка. В январе 2025 года федеральный судья в Аризоне принял сторону производителя виски и запретил продажу игрушки.

Однако по результатам повторного рассмотрения дела апелляционный суд постановление отменил. Судьи пришли к выводу, что юмористическая игрушка является пародией, а бренд Jack Daniel's так и не предоставил достаточных юридических доказательств существенного вреда репутации своей торговой марки.

Теперь забавная бутылка снова возвращается на полки магазинов, хотя юридическая борьба вокруг границ пародирования брендов может продолжаться и дальше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как мужчина судился из-за невыполненных обещаний из телерекламы о пиве, из-за того, что оно не "создало" девушек в бикини.




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