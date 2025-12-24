"Скрєпний вертеп": коханки, коханці, позашлюбні діти та інші інтриги родини Кирила Гундяєва

Останнім часом до патріарха РПЦ Кирила Гундяєва підвищений інтерес преси. Нещодавно з'ясувалося, як про це повідомляли і "Коментарі", у Кирила все життя була співмешканка, хоча йому це заборонено церквою. А тепер стало відомо, що й інші його родичі не "святі".

Патріарх разом з сестрою Єленою Гундяєвою

У родині глави Російської православної церкви спливли факти, які різко контрастують із публічно декларованими церковними моральними нормами. Йдеться про позашлюбні зв’язки, розлучення та кар’єрні злети родичів патріарха на тлі тісних зв’язків із церковними структурами.

Про це повідомляють журналістиросійських ЗМІ, зокрема "Агенство. Новости".

Так, сестра патріарха Кирила — Єлена Гундяєва, яка обіймає посаду проректора Санкт-Петербурзької духовної академії, ніколи офіційно не перебувала у шлюбі, однак має доньку. В офіційних документах про народження дитини вказано вигадане ім’я батька, що, за даними журналістів, не відповідає жодній реальній особі в державних базах.

Кар’єра Гундяєвої в церковних структурах різко пішла вгору після того, як її брат очолив РПЦ. Вона отримала керівні посади в академії, попри критику з боку студентів та внутрішні звинувачення в аморальному способі життя, несумісному з церковними вимогами до керівників духовних закладів.

Її донька Раїса нині також працює в тій самій духовній академії. Після шлюбу зі священнослужителем вона розлучилася та вступила в нові стосунки — крок, який у православному середовищі традиційно засуджується.

Окрему увагу розслідувачі звертають і на ще одну родичку патріаршого кола — Єлену Холодову, яка на початку 2010-х років обійняла посаду заступниці голови ради директорів пов’язаного з РПЦ банку "Пересвет". У подальшому банк зазнав краху, а Центробанк РФ запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

Автори матеріалу наголошують: попри публічні проповіді РПЦ про "традиційні цінності", спосіб життя та кар’єрні практики близького оточення патріарха демонструють зовсім інші стандарти — закриті для пересічних вірян, але цілком прийнятні для церковної верхівки.

