"Скрепный вертеп": любовницы, любовники, внебрачные дети и другие интриги семьи Кирилла Гундяева

В последнее время к патриарху РПЦ Кириллу Гундяеву повышен интерес прессы. Недавно выяснилось, как об этом сообщали и "Комментарии", у Кирилла всю жизнь была сожительница, хотя ему это запрещено церковью. А теперь стало известно, что и другие его родственники далеко не "святые".

Патриарх вместе с сестрой Еленой Гундяевой

В семье главы Русской православной церкви всплыли факты, резко контрастирующие с публично декларируемыми церковными моральными нормами. Речь идет о внебрачных связях, разводах и карьерных взлетах родственников патриарха на фоне тесных связей с церковными структурами.

Об этом сообщают журналисты российских СМИ, в том числе "Агенство. Новости".

Так, сестра патриарха Кирилла Елена Гундяева , занимающая должность проректора Санкт-Петербургской духовной академии, никогда официально не состояла в браке, однако имеет дочь. В официальных документах о рождении ребенка указано вымышленное имя отца, что, по данным журналистов, не отвечает никакому реальному лицу в государственных базах.

Карьера Гундяевой в церковных структурах резко пошла вверх после того, как ее брат возглавил РПЦ. Она получила руководящие должности в академии, несмотря на критику со стороны студентов и внутренние обвинения в аморальном образе жизни, несовместимом с церковными требованиями к руководителям духовных заведений.

Ее дочь Раиса сейчас также работает в той же духовной академии. После брака со священнослужителем она развелась и вступила в новые отношения — шаг, традиционно осуждаемый в православной среде.

Отдельное внимание расследователи обращают и на еще одну родственницу патриаршего круга — Елену Холодову , которая в начале 2010-х годов заняла должность заместителя председателя совета директоров, связанного с РПЦ банка "Пересвет". В дальнейшем банк потерпел крушение, а Центробанк РФ ввел в нем временную администрацию.

Авторы материала отмечают: несмотря на публичные проповеди РПЦ о "традиционных ценностях", образе жизни и карьерных практиках близкого окружения патриарха демонстрируют совсем другие стандарты — закрытые для рядовых верующих, но вполне приемлемые для церковной верхушки.

А о подробностях тайной жизни Гундяева читайте в "Комментариях".