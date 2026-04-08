«Скільки БПЛА не долетіли через чийсь апетит»: у Раді шокували мільярдами збитків на закупівлях дронів

Поки українці та волонтери збирають кошти на кожний "мавік", державний аудит демонструє критичні проблеми в системі офіційних закупівель. Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз оприлюднила висновки Рахункової палати, які вказують на масштабні зловживання та неефективність.

Ілюстративне фото

Згідно зі звітом, понад половина державних угод на постачання БПЛА була підписана з ігноруванням законодавчих норм. Загальні цифри вражають: встановлено порушень на суму 77 мільярдів гривень.

"19 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ — на таку суму зафіксовано завищення вартості БПЛА. Тільки вдумайтесь, скільки бортів не долетіло до захисників через чийсь "апетит"", — наголосила Фріз.

Серед головних причин такого хаосу аудитори називають відсутність прозорого ціноутворення та маніпуляції з терміном "нагальна потреба". Крім того, держава закуповувала моделі, які вже мали негативні відгуки від бійців, а постачальники зривали графіки без жодних штрафних санкцій.

Особливо гостро депутатка підкреслила недофінансування армії. За її словами, "у 2024 році держава НЕ забезпечила фінансування потреб ЗСУ в БПЛА у повному обсязі", фактично переклавши цей тягар на плечі пересічних громадян та волонтерських організацій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що зловживання на закупівлі дронів за державні кошти перевищують 10 млрд грн. Політик розповів про інформацію, отриману від Рахункової палати про те, що відбувалося у 2024 році із закупівлями БПЛА.