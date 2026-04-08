«Сколько БПЛА не долетели из-за чьего аппетита»: в Раде шокировали миллиардами убытков на закупках дронов

Пока украинцы и волонтеры собирают средства на каждый "говор", государственный аудит демонстрирует критические проблемы в системе официальных закупок. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз обнародовала выводы Счетной палаты, указывающие на масштабные злоупотребления и неэффективность.

Согласно отчету, более половины государственных соглашений на поставки БПЛА были подписаны с игнорированием законодательных норм. Общие цифры впечатляют: установлены нарушения на сумму 77 миллиардов гривен.

"19 МИЛЛИАРД ГРИВЕН — на такую сумму зафиксировано завышение стоимости БПЛА. Только вдумайтесь, сколько бортов не долетело до защитников из-за чьего-то "аппетита", — подчеркнула Фриз.

Среди главных причин такого хаоса аудиторы называют отсутствие прозрачного ценообразования и манипуляции с термином неотложная потребность. Кроме того, государство закупало модели, которые уже имели негативные отзывы от бойцов, а поставщики срывали графики без штрафных санкций.

Особо остро депутат подчеркнула недофинансирование армии. По ее словам, "в 2024 году государство не обеспечило финансирование потребностей ВСУ в БПЛА в полном объеме", фактически переложив это бремя на плечи рядовых граждан и волонтерских организаций.

