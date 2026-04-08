«Сколько БПЛА не долетели из-за чьего аппетита»: в Раде шокировали миллиардами убытков на закупках дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

«Сколько БПЛА не долетели из-за чьего аппетита»: в Раде шокировали миллиардами убытков на закупках дронов

"Золотые" БПЛА и провал госзакупок: в "Европейской Солидарности" раскритиковали систему обеспечения ВСУ

8 апреля 2026, 19:13
Недилько Ксения

Пока украинцы и волонтеры собирают средства на каждый "говор", государственный аудит демонстрирует критические проблемы в системе официальных закупок. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз обнародовала выводы Счетной палаты, указывающие на масштабные злоупотребления и неэффективность.

Согласно отчету, более половины государственных соглашений на поставки БПЛА были подписаны с игнорированием законодательных норм. Общие цифры впечатляют: установлены нарушения на сумму 77 миллиардов гривен.

"19 МИЛЛИАРД ГРИВЕН — на такую сумму зафиксировано завышение стоимости БПЛА. Только вдумайтесь, сколько бортов не долетело до защитников из-за чьего-то "аппетита", — подчеркнула Фриз.

Среди главных причин такого хаоса аудиторы называют отсутствие прозрачного ценообразования и манипуляции с термином неотложная потребность. Кроме того, государство закупало модели, которые уже имели негативные отзывы от бойцов, а поставщики срывали графики без штрафных санкций.

Особо остро депутат подчеркнула недофинансирование армии. По ее словам, "в 2024 году государство не обеспечило финансирование потребностей ВСУ в БПЛА в полном объеме", фактически переложив это бремя на плечи рядовых граждан и волонтерских организаций.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее народный депутат Владимир Арьев заявил, что злоупотребления на закупке дронов за государственные средства превышают 10 млрд грн. Политик рассказал об информации, полученной от Счетной палаты о том, что происходило в 2024 году с закупками БПЛА.



