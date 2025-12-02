logo_ukra

BTC/USD

86305

ETH/USD

2800.22

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Скандальне розслідування: у топ-кіберполіцейського України виявили звʼязок з рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандальне розслідування: у топ-кіберполіцейського України виявили звʼязок з рф

Розслідування Bihus.Info виявило, що заступник керівника кіберполіції Володимир Криволапов мешкає в елітній квартирі, оформленій на його брата-росіянина, що створює потенційні ризики для безпеки

2 грудня 2025, 00:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналісти Bihus.Info встановили, що заступник голови кіберполіції Володимир Криволапов проживає у просторій квартирі площею 140 м² у житловому комплексі "Французький квартал" у Києві. Нерухомість належить його братові Сергію, громадянину Росії, який мешкає в Іркутській області. Саме він є власником помешкання, у якому фактично живе український посадовець.

Скандальне розслідування: у топ-кіберполіцейського України виявили звʼязок з рф

Володимир Криволапов

Також з’ясувалося, що в цьому ж комплексі квартиру придбала мати Криволапова, хоча її задекларованих доходів недостатньо для такої покупки. Мати та батько посадовця залишилися проживати на тимчасово окупованій території. При цьому, як зазначають журналісти, батько відкрито підтримує російську агресію у соцмережах.


Скандальне розслідування: у топ-кіберполіцейського України виявили звʼязок з рф - фото 2
Скандальне розслідування: у топ-кіберполіцейського України виявили звʼязок з рф - фото 2

Розслідувачі наголошують, що подібні обставини становлять потенційні загрози для сектору, за який відповідає Криволапов у кіберполіції. Наявність близьких родичів у Росії та на окупованих територіях може створювати можливі важелі впливу на посадовця і ставить під питання безпековий контур його роботи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американські та українські посадовці позитивно оцінили вчорашню зустріч у Флориді, назвавши її конструктивною, проте обидві сторони утрималися від публікації деталей щодо можливих домовленостей. Як повідомляє ABC News, немає жодних свідчень того, що вдалося просунутися в обговоренні найскладніших пунктів, від яких залежить перспектива завершення війни.

За інформацією джерела видання, ключовим нерозв’язаним питанням залишається територіальна вимога Росії — отримати контроль над частиною Донбасу, яка досі перебуває під українським контролем. Москва не готова говорити про будь-яку форму припинення вогню без поступок на цих землях, у той час як Київ категорично відмовляється передавати свої території.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://bihus.info/zamgolovy-kiberpolu-zhyve-v-dorogij-kyyivskij-kvartyri-za-yaku-platyt-bratu-rosiyanynu/
Теги:

Новини

Всі новини