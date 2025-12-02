Скандальне розслідування: у топ-кіберполіцейського України виявили звʼязок з рф

Рубрики
Ткачова Марія
Журналісти Bihus.Info встановили, що заступник голови кіберполіції Володимир Криволапов проживає у просторій квартирі площею 140 м² у житловому комплексі "Французький квартал" у Києві. Нерухомість належить його братові Сергію, громадянину Росії, який мешкає в Іркутській області. Саме він є власником помешкання, у якому фактично живе український посадовець.
Володимир Криволапов
Також з’ясувалося, що в цьому ж комплексі квартиру придбала мати Криволапова, хоча її задекларованих доходів недостатньо для такої покупки. Мати та батько посадовця залишилися проживати на тимчасово окупованій території. При цьому, як зазначають журналісти, батько відкрито підтримує російську агресію у соцмережах.
Розслідувачі наголошують, що подібні обставини становлять потенційні загрози для сектору, за який відповідає Криволапов у кіберполіції. Наявність близьких родичів у Росії та на окупованих територіях може створювати можливі важелі впливу на посадовця і ставить під питання безпековий контур його роботи.