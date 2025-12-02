Скандальное расследование: у топ-киберполицейского Украины обнаружили связь с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Журналисты Bihus.Info установили, что заместитель председателя киберполиции Владимир Криволапов проживает в просторной квартире площадью 140 м² в жилом комплексе "Французский квартал" в Киеве. Недвижимость принадлежит его брату Сергею, гражданину России, проживающему в Иркутской области. Именно он является владельцем дома, в котором фактически живет украинское чиновник.
Владимир Криволапов
Также выяснилось, что в этом же комплексе квартиру приобрела мать Криволапова, хотя ее задекларированных доходов недостаточно для такой покупки. Мать и отец чиновника остались проживать на временно оккупированной территории. При этом, отмечают журналисты, отец открыто поддерживает российскую агрессию в соцсетях.
Расследователи отмечают, что подобные обстоятельства представляют потенциальные угрозы для сектора, за который отвечает Криволапов в киберполиции. Наличие близких родственников в России и на оккупированных территориях может создавать возможные рычаги влияния на должностного лица и ставит под вопрос контур безопасности его работы.