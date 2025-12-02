logo

Скандальное расследование: у топ-киберполицейского Украины обнаружили связь с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальное расследование: у топ-киберполицейского Украины обнаружили связь с РФ

Расследование Bihus.Info обнаружило, что заместитель руководителя киберполиции Владимир Криволапов живет в элитной квартире, оформленной на его брата-россиянина, что создает потенциальные риски для безопасности

2 декабря 2025, 00:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналисты Bihus.Info установили, что заместитель председателя киберполиции Владимир Криволапов проживает в просторной квартире площадью 140 м² в жилом комплексе "Французский квартал" в Киеве. Недвижимость принадлежит его брату Сергею, гражданину России, проживающему в Иркутской области. Именно он является владельцем дома, в котором фактически живет украинское чиновник.





Также выяснилось, что в этом же комплексе квартиру приобрела мать Криволапова, хотя ее задекларированных доходов недостаточно для такой покупки. Мать и отец чиновника остались проживать на временно оккупированной территории. При этом, отмечают журналисты, отец открыто поддерживает российскую агрессию в соцсетях.





Расследователи отмечают, что подобные обстоятельства представляют потенциальные угрозы для сектора, за который отвечает Криволапов в киберполиции. Наличие близких родственников в России и на оккупированных территориях может создавать возможные рычаги влияния на должностного лица и ставит под вопрос контур безопасности его работы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканские и украинские чиновники положительно оценили вчерашнюю встречу во Флориде, назвав ее конструктивной, однако обе стороны воздержались от публикации деталей о возможных договоренностях. Как сообщает ABC News, нет никаких свидетельств того, что удалось продвинуться в обсуждении сложных пунктов, от которых зависит перспектива завершения войны.

По информации источника издания, ключевым нерешенным вопросом остается территориальное требование России — получить контроль над частью Донбасса, которая находится под украинским контролем. Москва не готова говорить о какой бы то ни было форме прекращения огня без уступок на этих землях, в то время как Киев категорически отказывается передавать свои территории.



Источник: https://bihus.info/zamgolovy-kiberpolu-zhyve-v-dorogij-kyyivskij-kvartyri-za-yaku-platyt-bratu-rosiyanynu/
