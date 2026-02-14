Скандальна заява представників МОК: чим дорікнули Гераскевичу

Рубрики
Ткачова Марія
Під час засідання Спортивного арбітражного суду (CAS) представники Міжнародного олімпійського комітету дорікали українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу тим, що світова увага нібито зосереджена не на Олімпіаді, а на Україні.
Війна в Україні заважає Олімпіаді
Про це повідомив адвокат спортсмена Євген Пронин, який представляє його інтереси у справі щодо дискваліфікації. За словами юриста, під час слухання представники МОК навіть зазначали, що пошукові запити в Google, пов’язані з Іграми, частіше стосуються України, ніж самої Олімпіади.
Як випливає з позиції захисту, з такої аргументації можна зробити висновок, що МОК фактично покладає відповідальність за підвищену увагу світу до війни саме на Україну — попри те, що її причиною стала повномасштабна агресія Росії.
Адвокат також заявив, що у нього склалося враження про вибіркове тлумачення правил самим комітетом. За його словами, під час засідання представники МОК закидали Гераскевичу те, що у своїх інтерв’ю він висловлював підтримку Україні, і трактували це як політичні заяви, що суперечать олімпійським нормам.
Окрім цього, аргументом на користь дискваліфікації представники МОК називали і факт нагородження спортсмена орденом Свободи президентом України. Водночас адвокат наголосив, що це відбулося вже після рішення про відсторонення, а отже не могло бути його підставою.
Розгляд справи триває. Остаточне рішення має ухвалити арбітраж.