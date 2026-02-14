Скандальна заява представників МОК: чим дорікнули Гераскевичу

Під час засідання Спортивного арбітражного суду (CAS) представники Міжнародного олімпійського комітету дорікали українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу тим, що світова увага нібито зосереджена не на Олімпіаді, а на Україні.

Війна в Україні заважає Олімпіаді

Про це повідомив адвокат спортсмена Євген Пронин, який представляє його інтереси у справі щодо дискваліфікації. За словами юриста, під час слухання представники МОК навіть зазначали, що пошукові запити в Google, пов’язані з Іграми, частіше стосуються України, ніж самої Олімпіади.

Як випливає з позиції захисту, з такої аргументації можна зробити висновок, що МОК фактично покладає відповідальність за підвищену увагу світу до війни саме на Україну — попри те, що її причиною стала повномасштабна агресія Росії.

Адвокат також заявив, що у нього склалося враження про вибіркове тлумачення правил самим комітетом. За його словами, під час засідання представники МОК закидали Гераскевичу те, що у своїх інтерв’ю він висловлював підтримку Україні, і трактували це як політичні заяви, що суперечать олімпійським нормам.

Окрім цього, аргументом на користь дискваліфікації представники МОК називали і факт нагородження спортсмена орденом Свободи президентом України. Водночас адвокат наголосив, що це відбулося вже після рішення про відсторонення, а отже не могло бути його підставою.

Розгляд справи триває. Остаточне рішення має ухвалити арбітраж.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародний олімпійський комітет опинився в центрі скандалу після рішення щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевич. Причиною санкцій став його шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів.