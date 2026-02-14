Скандальное заявление представителей МОК: чем упрекнули Гераскевича

Во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) представители Международного олимпийского комитета упрекали украинского скелетониста Владислава Гераскевича тем, что мировое внимание якобы сосредоточено не на Олимпиаде, а на Украине.

Война в Украине мешает Олимпиаде

Об этом сообщил адвокат спортсмена Евгений Пронин, представляющий его интересы по делу по дисквалификации. По словам юриста, во время слушания представители МОК даже отмечали, что поисковые запросы в Google, связанные с Играми, чаще относятся к Украине, чем самой Олимпиаде.

Как следует из позиции защиты, из такой аргументации можно заключить, что МОК фактически возлагает ответственность за повышенное внимание мира к войне именно на Украину — несмотря на то, что ее причиной стала полномасштабная агрессия России.

Адвокат также заявил, что у него сложилось впечатление о выборочном толковании правил самим комитетом. По его словам, во время заседания представители МОК обвиняли Гераскевича в том, что в своих интервью он выражал поддержку Украине, и трактовали это как политические заявления, противоречащие олимпийским нормам.

Кроме того, аргументом в пользу дисквалификации представители МОК называли и факт награждения спортсмена орденом Свободы президентом Украины. В то же время адвокат подчеркнул, что это произошло уже после решения об отстранении, а значит, не могло быть его основанием.

Рассмотрение дела продолжается. Окончательное решение должно быть принято арбитражем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Международный олимпийский комитет оказался в центре скандала после решения относительно украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Причиной санкций стал шлем с изображениями погибших украинских спортсменов.