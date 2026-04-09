Скандальна проповідь російського священника: хто такі інопланетяни

Ткачова Марія
Митрополит російської православної церкви Іларіон Алфєєв зробив резонансну заяву, стверджуючи, що так звані "інопланетяни" існують, однак їхня природа є духовною.
Митрополит рф про інопланетян
У проповіді, яку він опублікував у соцмережах, священнослужитель пояснив, що під "інопланетянами" варто розуміти не істот із інших планет, а духовні сутності — ангелів.
За його словами, ці істоти не перебувають у космосі чи далеких галактиках, а існують "в іншому вимірі" поруч із людьми. Він зазначив, що церква нібито давно визнає їхню присутність.
Заява викликала активне обговорення в мережі, зокрема через незвичне поєднання релігійної та псевдонаукової риторики.
Іларіон Алфєєв раніше обіймав одну з ключових посад у Московському патріархаті, а нині служить у храмі РПЦ у Карлових Варах. Його переведення відбулося після публічних звинувачень, які він сам заперечує.
За даними ЗМІ, митрополит має також зв’язки з угорськими політичними колами, зокрема з Віктором Орбаном, та володіє нерухомістю за кордоном.