logo

BTC/USD

71884

ETH/USD

2207.42

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скандальная проповедь русского священника: кто такие инопланетяне
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальная проповедь русского священника: кто такие инопланетяне

Российский митрополит заявил, что "инопланетяне существуют", но назвал их ангелами

9 апреля 2026, 21:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Митрополит русской православной церкви Илларион Алфеев сделал резонансное заявление, утверждая, что так называемые "инопланетяне" существуют, однако их природа духовна.

Митрополит России об инопланетянах

В проповеди, опубликованной в соцсетях, священнослужитель объяснил, что под "инопланетянами" следует понимать не существ из других планет, а духовные сущности — ангелов.

По его словам, эти существа не находятся в космосе или в далеких галактиках, а существуют "в другом измерении" рядом с людьми. Он отметил, что церковь якобы давно признает их присутствие.

Заявление вызвало активное обсуждение в сети, в частности, из-за необычного сочетания религиозной и псевдонаучной риторики.

Илларион Алфеев ранее занимал одну из ключевых должностей в Московском патриархате, а ныне служит в храме РПЦ в Карловых Варах. Его перевод состоялся после публичных обвинений, которые он сам отрицает.

По данным СМИ, митрополит имеет также связи с венгерскими политическими кругами, в том числе с Виктором Орбаном, и владеет недвижимостью за границей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины совершили серию ударов по военным и инфраструктурным объектам российской федерации и на временно оккупированных территориях.
Одной из ключевых целей стала нефтеперекачивающая станция "Крымская" в Краснодарском крае России. По предварительным данным, объект потерпел поражение, после чего на его территории возник пожар. Масштабы повреждений уточняются. Параллельно украинские военные нанесли удары по ряду логистических объектов противника. В частности, поражены склады материально-технических средств в районе Никольского, а также склад беспилотников вблизи Орлинского. Отдельно подтверждено поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в Кальчиновском районе на временно оккупированной территории Донецкой области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/astrapress
Теги:

Новости

Все новости