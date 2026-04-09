Скандальная проповедь русского священника: кто такие инопланетяне

Митрополит русской православной церкви Илларион Алфеев сделал резонансное заявление, утверждая, что так называемые "инопланетяне" существуют, однако их природа духовна.

Митрополит России об инопланетянах

В проповеди, опубликованной в соцсетях, священнослужитель объяснил, что под "инопланетянами" следует понимать не существ из других планет, а духовные сущности — ангелов.

По его словам, эти существа не находятся в космосе или в далеких галактиках, а существуют "в другом измерении" рядом с людьми. Он отметил, что церковь якобы давно признает их присутствие.

Заявление вызвало активное обсуждение в сети, в частности, из-за необычного сочетания религиозной и псевдонаучной риторики.

Илларион Алфеев ранее занимал одну из ключевых должностей в Московском патриархате, а ныне служит в храме РПЦ в Карловых Варах. Его перевод состоялся после публичных обвинений, которые он сам отрицает.

По данным СМИ, митрополит имеет также связи с венгерскими политическими кругами, в том числе с Виктором Орбаном, и владеет недвижимостью за границей.

