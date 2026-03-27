Скандальна мобілізація в Одесі: жінка заявила про викрадення сім'ї та травмування однорічної дитини

В Одесі розгорівся гучний скандал навколо дій осіб у військовій формі. Місцева мешканка звинуватила представників ТЦК у насильницькому затриманні її чоловіка, під час якого постраждала вона сама та її однорічна дитина. За словами жінки, невідомі в "пікселі" напали на її голову сім'ї зі спини, використавши газовий балончик, після чого силоміць заштовхали всю родину до мікроавтобуса.

"Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили", — розповідає постраждала. Вона підкреслила, що родина не виступає проти служби в армії, проте категорично засуджує методи фізичного впливу.

Наслідки інциденту виявилися серйозними: у жінки діагностували забої голови та обличчя, а у немовляти — черепно-мозкову травму. "У дитини — забої м’яких тканин, черепно-мозкова травма та пошкодження БДУ", — зазначається у зверненні. Родина вже подала заяву до поліції, де відкрили провадження щодо незаконного позбавлення волі та завдання тілесних ушкоджень.

В Одеському обласному ТЦК та СП оперативно відреагували на розголос. Керівництво відомства призначило службову перевірку та запевнило у готовності співпрацювати зі слідством.

"Нам прикро чути про такі звинувачення. Висловлюємо жаль з приводу стресової ситуації, у якій опинилися матір та дитина. Водночас просимо громадськість дочекатися офіційних результатів перевірки", — йдеться у заяві ТЦК. Військові наголосили, що у разі підтвердження провини підлеглих, їх буде покарано за всією суворістю закону.

