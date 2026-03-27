Скандальная мобилизация в Одессе: женщина заявила о похищении семьи и травмировании годовалого ребенка

В Одессе разразился громкий скандал вокруг действий лиц в военной форме. Местная жительница обвинила представителей ТЦК в насильственном задержании ее мужа, во время которого пострадал он сам и его годовалый ребенок. По словам женщины, неизвестные в "пикселе" напали на ее главу семьи со спины, использовав газовый баллончик, после чего насильно затолкали всю семью в микроавтобус.

"Фактически неизвестные лица, не предоставив никаких документов, похитили меня, моего мужа и маленького ребенка. Около 30 минут нас возили по району, пока я не добилась, чтобы меня с ребенком взорвали", — рассказывает пострадавшая. Она подчеркнула, что семья не выступает против службы в армии, однако категорически осуждает методы физического воздействия.

Последствия инцидента оказались серьезными: у женщины диагностировали ушибы головы и лица, а у грудного ребенка — черепно-мозговую травму. "У ребенка – ушибы мягких тканей, черепно-мозговая травма и повреждение БГУ", – отмечается в обращении. Семья уже подала заявление в полицию, где открыли производство по незаконному лишению свободы и нанесению телесных повреждений.

В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на огласку. Руководство ведомства назначило служебную проверку и заверило готовность сотрудничать со следствием.

"Нам досадно слышать о таких обвинениях. Выражаем сожаление по поводу стрессовой ситуации, в которой оказались мать и ребенок. В то же время, просим общественность дождаться официальных результатов проверки", — говорится в заявлении ТЦК. Военные подчеркнули, что в случае подтверждения вины подчиненных, они будут наказаны по всей строгости закона.

