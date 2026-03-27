Скандальна мобілізація в Одесі: нардеп закликав президента відреагувати на дії ТЦК при дітях

Народний депутат України Олексій Гончаренко публічно відреагував на черговий інцидент за участю представників територіального центру комплектування в Одесі. За словами парламентаря, під час мобілізаційних заходів військові ТЦК застосували спецзасоби безпосередньо у місці відпочинку сімей з дітьми.

Політик не стримував емоцій, описуючи побачене на відеокадрах з місця подій. "Ну вот що це за жесть? В Одесі ТЦК прямо на дитячому майданчику при дітях застосовують перцевий балончик", — обурився депутат у своєму дописі.

Гончаренко акцентував увагу на тому, що подібні методи є неприпустимими з етичної та правової точок зору, особливо коли свідками конфлікту стають неповнолітні. "ЩЕ РАЗ! ПРИ ДІТЯХ!!!!", — емоційно підкреслив він, вказуючи на психологічну травматизацію малечі під час таких "заходів".

Крім того, нардеп звернувся до глави держави з питанням щодо доцільності та законності таких методів поповнення лав ЗСУ. Він прямо запитав, чи "Зеленського влаштовує така мобілізація?", натякаючи на необхідність негайного втручання вищого керівництва країни для припинення свавілля на місцях.

Наразі офіційних коментарів від Одеського обласного ТЦК та СП щодо використання спецзасобів на дитячому майданчику не надходило.

