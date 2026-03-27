Скандальная мобилизация в Одессе: нардеп призвал президента отреагировать на действия ТЦК при детях

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко публично отреагировал на очередной инцидент с участием представителей территориального центра комплектования в Одессе. По словам парламентария, во время мобилизационных мероприятий военные ТЦК применили спецсредства непосредственно в месте отдыха семей с детьми.

Политик не сдерживал эмоций, описывая увиденное на видеокадрах с места событий. "Ну вот что это за жесть? В Одессе ТЦК прямо на детской площадке при детях применяют перечный баллончик", — возмутился депутат в своем сообщении.

Гончаренко акцентировал внимание на том, что подобные методы недопустимы с этической и правовой точек зрения, особенно когда свидетелями конфликта становятся несовершеннолетние. "ЕЩЕ РАЗ! ПРИ ДЕТЯХ!!!!", — эмоционально подчеркнул он, указывая на психологическую травматизацию малышей во время таких "мероприятий".

Кроме того, нардеп обратился к главе государства с вопросом о целесообразности и законности таких методов пополнения рядов ВСУ. Он прямо спросил, устраивает ли "Зеленского такая мобилизация?", намекая на необходимость немедленного вмешательства высшего руководства страны для прекращения произвола на местах.

Пока официальных комментариев от Одесского областного ТЦК и СП относительно использования спецсредств на детской площадке не поступало.

