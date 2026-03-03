Скандальна мобілізація на тлі слідства: Сергій Дейнеко очолив Луганський прикордонний загін

Колишній очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко знову в строю. Стало відомо про його мобілізацію та повернення до оперативного керівництва безпосередньо в одному з підрозділів служби.

Сергій Дейнеко

Згідно з офіційним рішенням, яке було ухвалене 3 березня, експосадовець обійняв керівну посаду в легендарному підрозділі, що обороняє східні рубежі.

"Сергія Дейнека мобілізовано і призначено начальником 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса", — йдеться у повідомленні.

Призначення відбулося у форматі кар'єрного просування в межах діючого штатного розпису. Як зазначається у документах, "відповідний наказ підписаний 3 березня. Призначення відбулося в порядку просування по службі".

Варто зауважити, що це призначення відбувається на фоні триваючого розслідування резонансної справи. Дейнеко проходить як фігурант у кримінальному провадженні, що стосується корупційних схем на кордоні у 2023 році. Слідство вивчає факти можливого отримання неправомірної вигоди за "зелене світло" для контрабанди тютюнових виробів. За даними правоохоронців, тариф за кожну вантажівку нібито становив "3000 євро за кожне авто".

У цій справі фігурує ціла група осіб, серед яких:

генерал та колишній голова ДПСУ;

керівник відділу одного з пунктів пропуску;

колишній співробітник прикордонної служби.

Попри статус фігуранта, наразі законодавство не перешкоджає мобілізації та призначенню на посади в межах військової служби.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.