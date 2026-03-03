Скандальная мобилизация на фоне следствия: Сергей Дейнеко возглавил Луганский пограничный отряд

Бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко снова в строю. Стало известно о его мобилизации и возвращении в оперативное руководство непосредственно в одном из подразделений службы.

Сергей Дейнеко

Согласно официальному решению, которое было принято 3 марта, экс-чиновник занял руководящий пост в легендарном подразделении, обороняющем восточные рубежи.

"Сергей Дейнеко мобилизован и назначен начальником 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса", — говорится в сообщении.

Назначение состоялось в формате карьерного продвижения в рамках действующего штатного расписания. Как говорится в документах, "соответствующий приказ подписан 3 марта. Назначение состоялось в порядке продвижения по службе".

Следует отметить, что это назначение происходит на фоне продолжающегося расследования резонансного дела. Дейнеко проходит как фигурант в уголовном производстве, касающийся коррупционных схем на границе в 2023 году. Следствие изучает факты возможного извлечения неправомерной выгоды за "зеленый свет" для контрабанды табачных изделий. По данным правоохранителей, тариф за каждый грузовик якобы составлял "3000 евро за каждое авто".

В этом деле фигурирует целая группа лиц, среди которых:

генерал и бывший глава ГПСУ;

руководитель отдела одного из пунктов пропуска;

бывший сотрудник пограничной службы.

Несмотря на статус фигуранта, законодательство не препятствует мобилизации и назначению на должности в пределах военной службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего должностного лица Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.