logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Скандальная мобилизация на фоне следствия: Сергей Дейнеко возглавил Луганский пограничный отряд
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальная мобилизация на фоне следствия: Сергей Дейнеко возглавил Луганский пограничный отряд

Кадровое решение в ГПСУ: бывший руководитель службы возглавил отряд имени Евгения Пикуса

3 марта 2026, 20:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко снова в строю. Стало известно о его мобилизации и возвращении в оперативное руководство непосредственно в одном из подразделений службы.

Скандальная мобилизация на фоне следствия: Сергей Дейнеко возглавил Луганский пограничный отряд

Сергей Дейнеко

Согласно официальному решению, которое было принято 3 марта, экс-чиновник занял руководящий пост в легендарном подразделении, обороняющем восточные рубежи.

"Сергей Дейнеко мобилизован и назначен начальником 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса", — говорится в сообщении.

Назначение состоялось в формате карьерного продвижения в рамках действующего штатного расписания. Как говорится в документах, "соответствующий приказ подписан 3 марта. Назначение состоялось в порядке продвижения по службе".

Следует отметить, что это назначение происходит на фоне продолжающегося расследования резонансного дела. Дейнеко проходит как фигурант в уголовном производстве, касающийся коррупционных схем на границе в 2023 году. Следствие изучает факты возможного извлечения неправомерной выгоды за "зеленый свет" для контрабанды табачных изделий. По данным правоохранителей, тариф за каждый грузовик якобы составлял "3000 евро за каждое авто".

В этом деле фигурирует целая группа лиц, среди которых:

генерал и бывший глава ГПСУ;

руководитель отдела одного из пунктов пропуска;

бывший сотрудник пограничной службы.

Несмотря на статус фигуранта, законодательство не препятствует мобилизации и назначению на должности в пределах военной службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего должностного лица Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости