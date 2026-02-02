logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Скандал зі «чаклунами»: Єрмак проводив «темні обряди»
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал зі «чаклунами»: Єрмак проводив «темні обряди»

Народний депутат Олексій Гончаренко зробив гучну заяву про нібито «магічні обряди» за участі керівництва Офісу президента біля будівлі Нацбанку

2 лютого 2026, 20:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито проводив "темні обряди" у будівлі, розташованій навпроти Національного банку України. 

Скандал зі «чаклунами»: Єрмак проводив «темні обряди»

Гончаренко про темні обряди Єрмака

За словами Гончаренка, саме це приміщення, за його джерелами, використовувалося як так звана "магічна штаб-квартира", де перебували люди, яких він назвав чаклунами. Депутат стверджує, що до цих осіб нібито приводили й президента України Володимира Зеленського.

Гончаренко пов’язав свою заяву з ранішими словами колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель, яка раніше публічно розповідала про захоплення Зеленського езотерикою. У своєму дописі депутат у саркастичній формі припустив, що такі дії могли бути пов’язані з "набором енергії з полів всесвіту".

Жодних доказів на підтвердження своїх тверджень Гончаренко не оприлюднив. Офіційних коментарів з боку Офісу президента чи фігурантів заяви на момент публікації не надходило.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідом про те, що російські пропагандисти різко змінили риторику щодо Ілона Маска після заяви про те, що компанія SpaceX вжила заходів для нейтралізації загрози від російських безпілотників, які використовували Starlink для ударів по українських об’єктах у тилу.
Ще донедавна Маска в Росії називали "прагматиком" і намагалися подати як лояльного до Кремля бізнесмена. Однак після обмеження доступу до супутникового зв’язку для бойового застосування БпЛА він миттєво став "ворогом" для російського інформаційного поля. Пропагандисти почали публічно ображати Маска, звинувачуючи його у "служінні Україні". Особливо різкою була реакція телеведучого Володимира Соловйова, який у традиційній для себе манері перейшов до ядерних погроз — цього разу вже на адресу супутників на орбіті.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52489
