Скандал зі «чаклунами»: Єрмак проводив «темні обряди»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито проводив "темні обряди" у будівлі, розташованій навпроти Національного банку України.
Гончаренко про темні обряди Єрмака
За словами Гончаренка, саме це приміщення, за його джерелами, використовувалося як так звана "магічна штаб-квартира", де перебували люди, яких він назвав чаклунами. Депутат стверджує, що до цих осіб нібито приводили й президента України Володимира Зеленського.
Гончаренко пов’язав свою заяву з ранішими словами колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель, яка раніше публічно розповідала про захоплення Зеленського езотерикою. У своєму дописі депутат у саркастичній формі припустив, що такі дії могли бути пов’язані з "набором енергії з полів всесвіту".
Жодних доказів на підтвердження своїх тверджень Гончаренко не оприлюднив. Офіційних коментарів з боку Офісу президента чи фігурантів заяви на момент публікації не надходило.