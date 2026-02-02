Скандал зі «чаклунами»: Єрмак проводив «темні обряди»

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито проводив "темні обряди" у будівлі, розташованій навпроти Національного банку України.

Гончаренко про темні обряди Єрмака

За словами Гончаренка, саме це приміщення, за його джерелами, використовувалося як так звана "магічна штаб-квартира", де перебували люди, яких він назвав чаклунами. Депутат стверджує, що до цих осіб нібито приводили й президента України Володимира Зеленського.

Гончаренко пов’язав свою заяву з ранішими словами колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель, яка раніше публічно розповідала про захоплення Зеленського езотерикою. У своєму дописі депутат у саркастичній формі припустив, що такі дії могли бути пов’язані з "набором енергії з полів всесвіту".

Жодних доказів на підтвердження своїх тверджень Гончаренко не оприлюднив. Офіційних коментарів з боку Офісу президента чи фігурантів заяви на момент публікації не надходило.



