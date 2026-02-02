Скандал с «колдунами»: Ермак проводил «темные обряды»

Рубрики
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы проводил "темные обряды" в здании, расположенном напротив Национального банка Украины.
Гончаренко про темные обряды Ермака
По словам Гончаренко, именно это помещение, по его источникам, использовалось как так называемая "магическая штаб-квартира", где находились люди, которых он назвал колдунами. Депутат утверждает, что к этим лицам якобы приводили и президент Украины Владимир Зеленский.
Гончаренко связал свое заявление с более ранними словами бывшей пресс-секретари президента Юлии Мендель, которая ранее публично рассказывала о захвате Зеленского эзотерикой. В своем сообщении депутат в саркастической форме предположил, что такие действия могли быть связаны с "набором энергии с полей вселенной".
Никаких доказательств для подтверждения своих утверждений Гончаренко не обнародовал. Официальные комментарии со стороны Офиса президента или фигурантов заявления на момент публикации не поступали.