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Скандал з NASA: під час трансляції затемнення Крим позначили "російським" (ВІДЕО)

Під час трансляції сонячного затемнення NASA показала карту, на якій Крим візуально позначили як частину Росії.

13 серпня 2026, 08:20
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Slava Kot








Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA потрапило в скандал через карту, показану під час прямої трансляції сонячного затемнення 12 серпня. На одному з кадрів Крим візуально відокремили від території України та позначили як частину Росії.

Скандал з NASA: під час трансляції затемнення Крим позначили "російським" (ВІДЕО)

Під час трансляції сонячного затемнення NASA показала Крим "російським"

На карті, яку NASA демонструвала під час висвітлення сонячного затемнення, Крим був позначений таким чином, що створював враження його належності Росії. 

Скандал з NASA: під час трансляції затемнення Крим позначили ”російським” (ВІДЕО) - фото 2

Під час трансляції сонячного затемнення NASA показала Крим "російським"

Скандальний фрагмент з картою Криму можна побачити на 8 хвилині та 35 секунді трансляці NASA сонячного затемнення.

Нагадаємо, що сонячне затемнення 12 серпня стало одним з найпомітніших астрономічних явищ року. За даними NASA, смуга повного затемнення пройшла через Гренландію, Ісландію, Атлантичний океан, північ Іспанії, частину Португалії та північ Росії. Часткові фази можна було спостерігати на значно ширшій території Європи, а також у частині Північної Африки, Канади та США.

В Україні затемнення розпочалося приблизно о 20:10–20:15 за київським часом і завершилося близько 20:53. Тривалість та частка закритого Місяцем сонячного диска залежали від конкретного місця спостереження. Найкращі умови були на Волині: зокрема, поблизу Шацьких озер Місяць закрив близько 65% диска Сонця. У Києві було видно лише близько 2% затемнення Сонця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Німеччині повсюдно розповсюдили карту, де Україна без 4 областей та Криму.

Також "Коментарі" писали, що в шкільному підручнику надрукували карту України без Криму: як планують вирішити скандальну ситуацію з помилкою в книжці.



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