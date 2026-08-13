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Скандал с NASA: во время трансляции затемнения Крым обозначили "российским" (ВИДЕО)

Во время трансляции солнечного затмения NASA показало карту, на которой Крым визуально обозначили как часть России.

13 августа 2026, 08:20
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Slava Kot








Национальное управление США по аэронавтике и исследование космического пространства NASA попало в скандал из-за карты, показанной во время прямой трансляции солнечного затмения 12 августа. На одном из кадров Крым визуально отделили от территории Украины и обозначили как часть России.

Скандал с NASA: во время трансляции затемнения Крым обозначили "российским" (ВИДЕО)

Во время трансляции солнечного затмения NASA показало Крым "российским"

На карте, которую NASA демонстрировала при освещении солнечного затмения, Крым был обозначен таким образом, что создавал впечатление его принадлежности к России.

Скандал с NASA: во время трансляции затемнения Крым обозначили ”российским” (ВИДЕО) - фото 2

Во время трансляции солнечного затмения NASA показало Крым "российским"

Скандальный фрагмент с картой Крыма можно увидеть на 8 минуте и 35 секунд трансляции NASA солнечного затмения.

Напомним, что солнечное затмение 12 августа стало одним из самых заметных астрономических явлений года. По данным NASA, полоса полного затмения прошла через Гренландию, Исландию, Атлантический океан, север Испании, часть Португалии и север России. Частичные фазы можно было наблюдать на более широкой территории Европы, а также в части Северной Африки, Канады и США.

В Украине затмение началось примерно в 20:10-20:15 по киевскому времени и завершилось около 20:53. Продолжительность и часть закрытого Луной солнечного диска зависели от конкретного места наблюдения. Лучшие условия были на Волыни: в частности, вблизи Шацких озер Луна закрыла около 65% диска Солнца. В Киеве было видно только около 2% затмения Солнца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии повсеместно распространили карту, где Украина без 4 областей и Крыма.

Также "Комментарии" писали, что в школьном учебнике напечатали карту Украины без Крыма: как планируют разрешить скандальную ситуацию с ошибкой в книге.



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