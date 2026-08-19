Скандал в «Укрзалізниці»: п'яні провідники побили та висадили 15-річного хлопця з поїзда

В "Укрзалізниці" спалахнув гучний скандал через напад сп'янілих працівників на неповнолітнього пасажира під час зупинки поїзда у Київській області, що призвело до негайного звільнення персоналу та втручання правоохоронців.

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У поїзді №858К сполученням Хмельницький — Київ Пасажирський стався кричущий випадок насильства з боку залізничного персоналу. Під час зупинки на залізничній станції Фастів нетверезі провідник та провідниця силою виштовхали з першого вагона 15-річного підлітка. Очевидицею інциденту стала пасажирка поїзда, яка оприлюднила деталі у соціальній мережі Threads.

"П'яний провідник і провідниця викинули хлопця років 15, просто на землю, — емоційно описала перебіг подій свідок події, розповідаючи про застосування фізичної сили до дитини, — як потім виявилось, провідник вдарив дитину так, що хлопець буквально вилетів з потяга і впав на землю".

Після скоєного працівники залізниці заблокували вхід та категорично відмовлялися впускати підлітка назад у тамбур. За словами очевидців, ситуація була абсурдною, адже хлопець мав офіційний проїзний документ, а всередині вагона на нього чекала матір. Коли обурена жінка підняла галас, один із винуватців просто втік зі станції. На місце події викликали наряд поліції. Мама постраждалого одразу звернулася до машиніста, а інші пасажири дочекалися прибуття правоохоронців, щоб дати свідчення та залишити свої контакти.

На суспільний розголос оперативно відреагувала пресслужба національного перевізника, яка підтвердила інцидент і повідомила про радикальні заходи щодо персоналу.

"Вітаємо. Повідомляємо, що обох провідників даного поїзда звільнено з компанії, — офіційно заявили в аккаунті "Укрзалізниці", додавши інформацію про юридичні наслідки для колишніх співробітників, — інформація передана до правоохоронних органів, Укрзалізниця всіляко буде сприяти розслідуванню даного випадку".

У компанії також наголосили, що вже зв'язалися з матір'ю хлопчика та принесли їй офіційні вибачення за ганебну поведінку своїх експрацівників. Наразі поліція встановлює всі обставини конфлікту та розшукує провідника-втікача.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що правоохоронці Одеської області розслідують жорстоке знущання з 11-річної дитини, яку підлітки годинами катували та знімали на відео в укритті Нерубайської громади.