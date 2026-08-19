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Заманили в укриття та били годинами: під Одесою підлітки влаштували розправу над однокласником

На Одещині розпочато кримінальне провадження за фактом кількагодинного катування дитини

19 серпня 2026, 14:48
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Недилько Ксения

Правоохоронці Одеської області розслідують жорстоке знущання з 11-річної дитини, яку підлітки годинами катували та знімали на відео в укритті Нерубайської громади.

Заманили в укриття та били годинами: під Одесою підлітки влаштували розправу над однокласником

Ілюстративне фото

В одному з населених пунктів Одеського району дитячі образи переросли у кримінальний злочин. До правоохоронних органів звернулася мати 11-річного хлопчика, яка розповіла про жахливу подію, що сталася з її сином під час звичайної прогулянки.

Як з'ясувалося, однокласниця потерпілого покликала його пройтися, проте замість прогулянки привела до місцевого укриття. Там на дитину вже чекала група підлітків. Головним ініціатором розправи став 13-річний хлопець, який мав давню образу на молодшого школяра.

"Один із них, 13-річний хлопець, який був ображений на молодшого, — коментують ситуацію у поліції, описуючи перебіг подій у сховищі, — почав його бити та душити, змушував ставати на коліна і просити вибачення".

Цей жах тривав упродовж кількох годин. Весь цей час інші підлітки спокійно спостерігали за процесом та фіксували звірства на камери мобільних телефонів. Хлопчик зазнав численних травм, проте через залякування з боку кривдника тримав усе в таємниці від родини.

"Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 127 Кримінального кодексу України, — зазначили у відомстві, наголосивши на серйозності правопорушення, — та розпочали розслідування".

Наразі призначено судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості побоїв. Поліція обіцяє дати правову оцінку діям кожного підлітка, який був присутній в укритті. Ювенальні прокурори та поліцейські закликають батьків бути максимально чуйними до своїх дітей, звертати увагу на раптові зміни в їхній поведінці чи настрої та у разі підозри на булінг чи насильство негайно звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий український волонтер Михайло Пуришев, який навесні 2022 року на власному червоному мікроавтобусі здійснював смертельно небезпечні рейси задля порятунку дітей з окупованого Маріуполя, а також облаштовував пункти незламності по всій Донеччині, опинився під жорстоким пресингом російських спецслужб. Силовики путінського режиму фактично взяли в заручники одного з його синів, висунувши волонтеру безкомпромісний ультиматум.



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