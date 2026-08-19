Заманили в укрытие и били часами: под Одессой подростки устроили расправу над одноклассником

Правоохранители Одесской области расследуют жестокое издевательство над 11-летним ребенком, которого подростки часами пытали и снимали на видео в укрытии Нерубайской громады.

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В одном из населенных пунктов Одесского района детские оскорбления переросли в уголовное преступление. В правоохранительные органы обратилась мать 11-летнего мальчика, которая рассказала об ужасном событии, произошедшем с ее сыном во время обычной прогулки.

Как выяснилось, одноклассница потерпевшего позвала его пройтись, однако вместо прогулки привела к местному укрытию. Там ребенка уже ждала группа подростков. Главным инициатором расправы стал 13-летний парень, имевший давнюю обиду на младшего школьника.

"Один из них, 13-летний парень, обиженный на младшего, — комментируют ситуацию в полиции, описывая ход событий в хранилище, — начал его избивать и душить, заставлял вставать на колени и извиняться".

Этот ужас продолжался несколько часов. Все это время другие подростки спокойно наблюдали за процессом и фиксировали зверства на мобильные телефоны. Мальчик получил многочисленные травмы, однако из-за запугивания со стороны обидчика держал все в тайне от семьи.

"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 127 Уголовного кодекса Украины, — отметили в ведомстве, отметив серьезность правонарушения, — и начали расследование".

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести побоев. Полиция обещает дать правовую оценку действиям каждого подростка, присутствовавшего в укрытии. Ювенальные прокуроры и полицейские призывают родителей быть максимально отзывчивыми к своим детям, обращать внимание на внезапные изменения в их поведении или настроении и в случае подозрения на буллинг или насилие немедленно обращаться в правоохранительные органы.

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