ФСБ взяла в заручники сина маріупольського волонтера Пуришева: батько полетів до Москви рятувати дитину

Відомий український волонтер Михайло Пуришев, який навесні 2022 року на власному червоному мікроавтобусі здійснював смертельно небезпечні рейси задля порятунку дітей з окупованого Маріуполя, а також облаштовував пункти незламності по всій Донеччині, опинився під жорстоким пресингом російських спецслужб. Силовики путінського режиму фактично взяли в заручники одного з його синів, висунувши волонтеру безкомпромісний ультиматум.

Волонтер Михайло Пуришев

За словами Пуришева, двоє його дітей зараз перебувають на підконтрольній Україні території, тоді як двоє інших через певні життєві обставини мешкають у РФ. Представники ФСБ вийшли на зв'язок із волонтером безпосередньо з мобільного телефона його сина.

"Російські спецслужби запропонували мені так звану "дружбу", — зізнається Михайло Пуришев у своєму відеозверненні, описуючи суть шантажу, — що насправді означає пряму роботу на ворожу державу. Якщо я відмовлюся, сина просто вб’ють".

Крім того, окупанти погрожують відправити хлопця на передову, щоб змусити його воювати проти України. Загарбники також попередили: у разі розголосу інформації про цей дзвінок дитину вб'ють негайно. Попри смертельну небезпеку, Михайло вирішив відкрити правду.

У публікації відеоролика команда волонтера оприлюднила тривожний коментар, зазначивши, що наразі Пуришев уже прямує літаком до столиці країни-агресорки.

"Михайло зараз летить до Москви, де на нього чекає жорстка процедура фільтрації, — повідомили представники його команди, коментуючи екстрений виїзд керівника. — Він іде на цей колосальний ризик із єдиною надією — зберегти життя своїй дитині".

На цей момент точний статус Михайла Пуришева, його місцеперебування та умови, в яких він перебуває після приземлення в Росії, залишаються невідомими.

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