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ФСБ взяла в заложники сына мариупольского волонтера Пурышева: отец полетел в Москву спасать ребенка

«Или работа на врага или смерть сына»: мариупольский волонтер Михаил Пурышев попал под жестокое давление ФСБ

17 августа 2026, 11:49
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Недилько Ксения

Известный украинский волонтер Михаил Пурышев, который весной 2022 года на собственном красном микроавтобусе совершавший смертельно опасные рейсы для спасения детей из оккупированного Мариуполя, а также обустраивал пункты несокрушимости по всей Донбассе, оказался под жестоким прессингом российских. Силовики путинского режима фактически взяли в заложники одного из его сыновей, выдвинув волонтеру бескомпромиссный ультиматум.

ФСБ взяла в заложники сына мариупольского волонтера Пурышева: отец полетел в Москву спасать ребенка

Волонтер Михаил Пурышев

По словам Пурышева, двое его детей сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, тогда как двое других из-за определенных жизненных обстоятельств проживают в РФ. Представители ФСБ вышли на связь с волонтером прямо с мобильного телефона его сына.

"Российские спецслужбы предложили мне так называемую "дружбу", — признается Михаил Пурышев в своем видеообращении, описывая суть шантажа, — что на самом деле означает прямую работу на враждебное государство. Если я откажусь, сына просто убьют".

Кроме того, оккупанты угрожают отправить парня на передовую, чтобы заставить его воевать против страны. Захватчики также предупредили: в случае огласки информации об этом звонке ребенка убьют немедленно. Несмотря на смертельную опасность, Михаил решил открыть правду.

В публикации видеоролика команда волонтера обнародовала тревожный комментарий , отметив, что сейчас Пурышев уже следует самолетом в столицу страны-агрессорки.

"Михаил сейчас летит в Москву, где его ждет жесткая процедура фильтрации, — сообщили представители его команды, комментируя экстренный выезд руководителя. — Он идет на этот колоссальный риск с единственной надеждой сохранить жизнь своему ребенку".

В настоящее время точный статус Михаила Пурышева, его местонахождение и условия, в которых он находится после приземления в России, остаются неизвестными.

Информация обновляется.



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