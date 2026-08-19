Скандал в «Укрзализныце»: пьяные проводники избили и высадили 15-летнего парня из поезда

В "Укрзализныце" разразился громкий скандал из-за нападения пьяных работников на несовершеннолетнего пассажира во время остановки поезда в Киевской области, что привело к немедленному увольнению персонала и вмешательству правоохранителей.

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В поезде №858К сообщением Хмельницкий — Киев Пассажирский произошел вопиющий случай насилия со стороны железнодорожного персонала. Во время остановки на железнодорожной станции Фастов нетрезвые проводник и проводница силой вытолкали из первого вагона 15-летнего подростка. Очевидцем инцидента стала пассажирка поезда, обнародовавшая детали в социальной сети Threads.

"Пьяный проводник и проводница выбросили парня лет 15, прямо на землю, — эмоционально описала ход событий свидетель происшествия, рассказывая о применении физической силы к ребенку, — как потом оказалось, проводник ударил ребенка так, что парень буквально вылетел из поезда и упал на землю".

После совершенного работники железной дороги заблокировали вход и категорически отказывались впускать подростка обратно в тамбур. По словам очевидцев, ситуация была абсурдной, ведь у парня был официальный проездной документ, а внутри вагона его ждала мать. Когда возмущенная женщина подняла шум, один из виновников просто скрылся со станции. На место происшествия вызвали наряд полиции. Мама пострадавшего сразу обратилась к машинисту, а другие пассажиры дождались прибытия правоохранителей, чтобы дать показания и оставить свои контакты.

На общественную огласку оперативно отреагировала пресс-служба национального перевозчика, которая подтвердила инцидент и сообщила о радикальных мерах по поводу персонала.

"Приветствуем. Сообщаем, что оба проводника данного поезда уволены из компании, — официально заявили в аккаунте "Укрзализныци", добавив информацию о юридических последствиях для бывших сотрудников, — информация передана в правоохранительные органы, Укрзализныця всячески будет способствовать расследованию данного случая".

В компании также отметили, что уже связались с матерью мальчика и принесли ей официальные извинения за позорное поведение своих экс-работников. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства конфликта и разыскивает беглого проводника.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что правоохранители Одесской области расследуют жестокое издевательство над 11-летним ребенком, которого подростки часами пытали и снимали на видео в укрытии Нерубайской громады.