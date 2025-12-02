logo_ukra

BTC/USD

91997

ETH/USD

3017.69

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Скандал в Instagram: дружина депутата «Єдиної Росії» послала на три букви народ
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал в Instagram: дружина депутата «Єдиної Росії» послала на три букви народ

Дружина депутата «Єдиної Росії» влаштувала скандал у соцмережах, пославши росіян на х*й через критику її фото в купальнику

2 грудня 2025, 22:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії новий мініскандал: Катерина Новікова, дружина спікера ради депутатів Новосибірського району Сергія Зубкова (партія "Єдина Росія"), публічно надіслала своїх підписників "на х*й".

Скандал в Instagram: дружина депутата «Єдиної Росії» послала на три букви народ

Катерина Новікова послала російський народ

У сторіс вона різко відреагувала на коментарі росіян, яким нібито не сподобалися її фото в купальнику:

"Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы просто на х*й с моей страницы…"

На її сторінці — десятки світлин із відпочинків у Франції, Італії, Бельгії та Дубаї. Попри "патріотичні" заяви посадовців у РФ, сама Новікова охоче подорожує до країн, які Росія офіційно називає "недружніми".

Коментатори вже іронізують, що така манера спілкування — "новий формат діалогу російської влади з народом".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Олена Мандзюк опублікувала в Instagram підсумкове відео за рік, у якому використала фразу "з’їла трьох російськомовних дітей". Цей жарт викликав різку реакцію в соцмережах, зокрема з боку народного депутата Олексія Гончаренка.

У своїй заяві Гончаренко нагадав, що подібна риторика Мандзюк не є новою та вже неодноразово спричиняла скандали. Він підкреслив, що мова йде не про сарказм щодо росіян, а про жарт, який стосується українських дітей, які потрапляють у категорію "російськомовних". За словами депутата, подібні "вигадки" можуть виглядати як або прояв нездорової поведінки, або спроба викликати гучний хайп — або ж поєднання обох мотивів. Гончаренко також відзначив, що після чергової публікації Мандзюк у неї помітно скорочується кількість підписників, що він назвав "приємною ознакою адекватності аудиторії".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини