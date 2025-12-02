Скандал в Instagram: дружина депутата «Єдиної Росії» послала на три букви народ

У Росії новий мініскандал: Катерина Новікова, дружина спікера ради депутатів Новосибірського району Сергія Зубкова (партія "Єдина Росія"), публічно надіслала своїх підписників "на х*й".

Катерина Новікова послала російський народ

У сторіс вона різко відреагувала на коментарі росіян, яким нібито не сподобалися її фото в купальнику:

"Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы просто на х*й с моей страницы…"

На її сторінці — десятки світлин із відпочинків у Франції, Італії, Бельгії та Дубаї. Попри "патріотичні" заяви посадовців у РФ, сама Новікова охоче подорожує до країн, які Росія офіційно називає "недружніми".

Коментатори вже іронізують, що така манера спілкування — "новий формат діалогу російської влади з народом".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Олена Мандзюк опублікувала в Instagram підсумкове відео за рік, у якому використала фразу "з’їла трьох російськомовних дітей". Цей жарт викликав різку реакцію в соцмережах, зокрема з боку народного депутата Олексія Гончаренка.





У своїй заяві Гончаренко нагадав, що подібна риторика Мандзюк не є новою та вже неодноразово спричиняла скандали. Він підкреслив, що мова йде не про сарказм щодо росіян, а про жарт, який стосується українських дітей, які потрапляють у категорію "російськомовних". За словами депутата, подібні "вигадки" можуть виглядати як або прояв нездорової поведінки, або спроба викликати гучний хайп — або ж поєднання обох мотивів. Гончаренко також відзначив, що після чергової публікації Мандзюк у неї помітно скорочується кількість підписників, що він назвав "приємною ознакою адекватності аудиторії".