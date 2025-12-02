Скандал в Instagram: жена депутата «Единой России» послала на три буквы народ

В России новый минискандал: Екатерина Новикова, супруга спикера совета депутатов Новосибирского района Сергея Зубкова (партия "Единая Россия"), публично направила своих подписчиков "на х*й".

Катерина Новикова послала российский народ

В старостях она резко отреагировала на комментарии россиян, которым якобы не понравились ее фото в купальнике:

"Говорят, гонит депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы прямо на х*й с моей страницы…"

На ее странице — десятки фотографий отдыха во Франции, Италии, Бельгии и Дубае. Несмотря на "патриотические" заявления чиновников в РФ, Новикова охотно путешествует в страны, которые Россия официально называет "недружественными".

Комментаторы уже иронизируют, что такая манера общения — новый формат диалога российской власти с народом.

