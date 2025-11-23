Скандал у Женеві: США звинуватили Україну у «зливі» мирного плану

Переговори між українською та американською делегаціями в Женеві почалися значно напруженіше, ніж виглядали у публічних заявах. Про це пише кореспондент Axios Барак Равид із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

США звинувачує Україну у витоку мирного плану

За інформацією журналіста, ще до того, як голова Офісу президента Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо виступили з оптимістичними оцінками, у залі перемовин панувала нервова атмосфера. Американська сторона звинуватила українських представників у тому, що негативні деталі американського мирного плану потрапили до медіа у США.

За словами джерела Axios, українська делегація заперечила прямий умисний витік, але погодилася опублікувати позитивну заяву від одного зі своїх переговірників — як жест для "розрядки ситуації".

Пізніше того ж дня українська сторона передала Вашингтону власне зустрічне бачення документа — із пропозиціями доопрацювання плану, який адміністрація Трампа пропонує як основу для миру з Росією.

Джерело журналіста також зазначило, що США висловили готовність розглянути частину українських правок та внести зміни до проєкту.

Переговори в Женеві тривають, а остаточна редакція документа досі перебуває в процесі узгодження.

