Скандал у Женеві: США звинуватили Україну у «зливі» мирного плану
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у Женеві: США звинуватили Україну у «зливі» мирного плану

США звинуватили Україну у «зливі» деталей мирного плану до ЗМІ — Axios

23 листопада 2025, 23:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Переговори між українською та американською делегаціями в Женеві почалися значно напруженіше, ніж виглядали у публічних заявах. Про це пише кореспондент Axios Барак Равид із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

Скандал у Женеві: США звинуватили Україну у «зливі» мирного плану

США звинувачує Україну у витоку мирного плану

За інформацією журналіста, ще до того, як голова Офісу президента Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо виступили з оптимістичними оцінками, у залі перемовин панувала нервова атмосфера. Американська сторона звинуватила українських представників у тому, що негативні деталі американського мирного плану потрапили до медіа у США.

За словами джерела Axios, українська делегація заперечила прямий умисний витік, але погодилася опублікувати позитивну заяву від одного зі своїх переговірників — як жест для "розрядки ситуації".

Пізніше того ж дня українська сторона передала Вашингтону власне зустрічне бачення документа — із пропозиціями доопрацювання плану, який адміністрація Трампа пропонує як основу для миру з Росією.

Джерело журналіста також зазначило, що США висловили готовність розглянути частину українських правок та внести зміни до проєкту.

Переговори в Женеві тривають, а остаточна редакція документа досі перебуває в процесі узгодження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська кіностудія "Мосфільм", яку очолює режисер і довірена особа Володимира Путіна Карен Шахназаров, виявилася причетною до закупівель військового оснащення для російської армії. Це з’ясувала російська редакція Радіо Свобода, проаналізувавши документи й державні закупівлі.



Джерело: https://x.com/BarakRavid/status/1992653676603715774
