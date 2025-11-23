logo

BTC/USD

87895

ETH/USD

2835.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Скандал в Женеве: США обвинили Украину в «сливне» мирного плана
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Женеве: США обвинили Украину в «сливне» мирного плана

США обвинили Украину в «ливне» деталей мирного плана к СМИ — Axios

23 ноября 2025, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Переговоры между украинской и американской делегациями в Женеве начались гораздо напряженнее, чем выглядели в публичных заявлениях. Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

Скандал в Женеве: США обвинили Украину в «сливне» мирного плана

США обвиняет Украину в утечке информации про мирный план

По информации журналиста, еще до того, как глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио выступили с оптимистичными оценками, в зале переговоров царила нервная атмосфера. Американская сторона обвинила украинских представителей в том, что негативные детали американского мирного плана попали в СМИ в США.

По словам источника Axios, украинская делегация отрицала прямую умышленную утечку, но согласилась опубликовать положительное заявление от одного из своих переговорщиков — как жест для "разрядки ситуации".

Позже в тот же день украинская сторона передала Вашингтону собственное встречное видение документа — с предложениями по доработке плана, который администрация Трампа предлагает как основу для мира с Россией.

Источник журналиста также отметил, что США выразили готовность рассмотреть часть украинских правок и внести изменения в проект.

Переговоры в Женеве продолжаются, а окончательная редакция документа находится в процессе согласования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская киностудия "Мосфильм", которую возглавляет режиссер и доверенное лицо Владимира Путина Карен Шахназаров, оказалась причастной к закупкам военного оснащения для российской армии. Это выяснила российская редакция "Радио Свобода", проанализировав документы и государственные закупки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/BarakRavid/status/1992653676603715774
Теги:

Новости

Все новости