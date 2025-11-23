Скандал в Женеве: США обвинили Украину в «сливне» мирного плана

Переговоры между украинской и американской делегациями в Женеве начались гораздо напряженнее, чем выглядели в публичных заявлениях. Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

США обвиняет Украину в утечке информации про мирный план

По информации журналиста, еще до того, как глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио выступили с оптимистичными оценками, в зале переговоров царила нервная атмосфера. Американская сторона обвинила украинских представителей в том, что негативные детали американского мирного плана попали в СМИ в США.

По словам источника Axios, украинская делегация отрицала прямую умышленную утечку, но согласилась опубликовать положительное заявление от одного из своих переговорщиков — как жест для "разрядки ситуации".

Позже в тот же день украинская сторона передала Вашингтону собственное встречное видение документа — с предложениями по доработке плана, который администрация Трампа предлагает как основу для мира с Россией.

Источник журналиста также отметил, что США выразили готовность рассмотреть часть украинских правок и внести изменения в проект.

Переговоры в Женеве продолжаются, а окончательная редакция документа находится в процессе согласования.

