Скандал у Ватикані: чоловік справив нужду просто на вівтарі базиліки Святого Петра (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у Ватикані: чоловік справив нужду просто на вівтарі базиліки Святого Петра (ВІДЕО)

У Ватикані чоловік осквернив базиліку Святого Петра, справивши нужду на вівтар під час меси.

13 жовтня 2025, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot

У Ватикані стався скандальний інцидент, коли чоловік справив нужду просто на вівтар базиліки Святого Петра, який є одним з найсвятіших місць католицького світу. Випадок стався 10 жовтня під час ранкової меси, на очах у сотень туристів і паломників.

Скандал у Ватикані: чоловік справив нужду просто на вівтарі базиліки Святого Петра (ВІДЕО)

Чоловік справив нужду на вівтар базиліки Святого Петра. Фото з відкритих джерел

За даними італійського видання Corriere della Sera, невідомий чоловік піднявся сходами до головного Вівтаря Сповіді, де Папа Римський зазвичай проводить богослужіння, і без вагань спустив штани та справив нужду просто на вівтар. Вражений натовп туристів та паломників спостерігав за інцидентом, поки охорона не втрутилася. Поліцейські оперативно відтягнули чоловіка від святині й вивели з базиліки.

Інцидент потрапив на відео туристів та поширився у соцмережах. Наразі невідомо, чи був присутній Папа Римський під час інциденту.

Як пишуть італійські ЗМІ, повідомлення про акт наруги дійшло до Папи Римського, який був "шокований" тим, що сталося. Водночас пресслужба Святого Престолу поки не надала офіційного коментаря. Невідомо також, чи чоловіка заарештували та які саме звинувачення йому висунуть.

Базиліка Святого Петра — це одна з головних святинь католицької церкви та місце, де відбуваються найважливіші меси й церемонії за участі Папи Римського. Проте це не перший випадок осквернення головного храму Ватикану. У лютому цього року чоловік повалив на землю шість канделябрів на вівтарі, а в червні 2023-го оголений чоловік із Польщі стрибнув на вівтар із написом "Врятуйте дітей України" на спині. Після тих інцидентів у базиліці проводили спеціальний обряд очищення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандальний випадок, коли турист з Росії зняв штани на священній горі Агунг на острові Балі.

Також "Коментарі" писали про інцидент на борту Air India, де пасажир бізнес-класу облив сечею сусіда під час польоту.



