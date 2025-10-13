Скандал в Ватикане: мужчина справил нужду прямо на алтаре базилики Святого Петра (ВИДЕО)

Мужчина справил нужду в алтаре базилики Святого Петра. Фото из открытых источников

В Ватикане произошел скандальный инцидент, когда мужчина справил нужду прямо на алтарь базилики Святого Петра, являющегося одним из самых святых мест католического мира. Случай произошел 10 октября во время утренней мессы, на виду у сотен туристов и паломников.

По данным итальянского издания Corriere della Sera, неизвестный мужчина поднялся по лестнице к главному Алтарю Исповеди, где Папа Римский обычно проводит богослужение, и без колебаний спустил штаны и справил нужду прямо на алтарь. Пораженная толпа туристов и паломников наблюдала за инцидентом, пока охрана не вмешалась. Полицейские оперативно оттащили мужчину от святыни и вывели из базилики.

Инцидент попал на видео туристов и распространился в соцсетях. Пока неизвестно, присутствовал ли Папа Римский во время инцидента.

Как пишут итальянские СМИ, сообщение об акте поругания дошло до Папы Римского, который был "шокирован" произошедшим. В то же время, пресс-служба Святого Престола пока не предоставила официального комментария. Неизвестно также, арестовали ли мужчину и какие именно обвинения ему предъявят.

Базилика Святого Петра – это одна из главных святынь католической церкви и место, где проходят важнейшие мессы и церемонии с участием Папы Римского. Однако это не первый случай осквернения главного храма Ватикана. В феврале этого года мужчина повалил на землю шесть канделябров на алтаре, а в июне 2023-го обнаженный мужчина из Польши прыгнул на алтарь с надписью "Спасите детей Украины" на спине. После тех инцидентов в базилике проводился специальный обряд очищения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном случае, когда турист из России снял штаны на священной горе Агунг на острове Бали.

Также "Комментарии" писали об инциденте на борту Air India, где пассажир бизнес-класса облил мочой соседа во время полета.